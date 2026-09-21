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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में बना सुप्रीम कोर्ट-थीम वाला गणेश पंडाल, वीडियो वायरल

तेलंगाना में बना सुप्रीम कोर्ट-थीम वाला गणेश पंडाल, वीडियो वायरल

आयोजकों का कहना है कि वे इस पंडाल के जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि, भगवान ही दुनिया के सबसे बड़े जज हैं. जज की कुर्सी पर बैठे गणेश जी के चारों ओर वकील और एडवोकेट की कई मूर्तियाँ लगाई गई हैं.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 21 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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तेलंगाना के वारंगल में सुप्रीम कोर्ट की थीम वाला गणेश पांडाल बनाया गया. रामन्नापेट में एक अनोखा और प्रेरणादायक गणेश पंडाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इसकी खासियत यह है कि इसमें भगवान गणेश को जज के रूप में एक कोर्टरूम की तरह दिखाया गया है. 'वेद गणपति यूथ एसोसिएशन' ने मंदिर परिसर में "न्यायमूर्ति गणपति" थीम बनाई है, जिसमें भगवान को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में दिखाया गया है.

आयोजकों का उद्देश्य समाज में न्याय व्यवस्था के लिए विश्वास बनाए रखना 

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एसोसिएशन का कहना है कि वे इस पंडाल के जरिए यह संदेश देना चाहते थे कि भगवान ही दुनिया के सबसे बड़े जज हैं. जज की कुर्सी पर बैठे गणेश जी के चारों ओर वकील और एडवोकेट की कई मूर्तियाँ लगाई गई हैं. आयोजकों ने बताया कि उन्हें यह बनाने की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने देखा कि समाज भ्रष्टाचार और अन्याय की ओर बढ़ रहा है. वे आज की आधुनिक दुनिया में लोगों को न्याय और नैतिकता की जरूरत की याद दिलाना चाहते थे.

आयोजकों ने बताया कि पूरा पंडाल और मूर्ति इको-फ्रेंडली हैं क्योंकि इन्हें प्राकृतिक मिट्टी से बनाया गया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लास्टिक या ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे. अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और मेहनत के कारण, उन्हें इस शानदार आइडिया के लिए काफ़ी तारीफ मिली है. हर वर्ग के लोग गणेश जी की मूर्ति के साथ तस्वीरें लेने और आयोजकों का आभार व्यक्त करने के लिए पंडाल में आए.

हैदराबाद के पंडालों में दिख रहा अनोखापन 

यह एक अनोखा आइडिया है, जो सभी तरह के लोगों को पसंद आ रहा है. हाल के दिनों में तेलंगाना में त्योहार के लिए कई पंडाल लगाए गए हैं, और यह भी उनमें से एक है. इन पंडालों की थीम राजनीतिक, सामाजिक और आम मुद्दों पर आधारित होती है. हैदराबाद में ज़्यादातर पंडाल लोगों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं. वारंगल का सुप्रीम कोर्ट-थीम वाला गणेश पंडाल सबसे अलग दिख रहा है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना. आयोजकों को उम्मीद है कि न्याय पाने का संदेश लोगों तक पहुँचेगा. इससे आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में नैतिक और न्यायप्रिय होने की ताकत समझने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को SIR का नोटिस, लिस्ट में और कौन-कौन

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Published at : 21 Sep 2026 11:36 AM (IST)
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