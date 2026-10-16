इमरान खान Vs आतिश अली तासीर: दोनों के मामले कैसे अलग, क्या हैं OCI का नियम

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मुंबई पुलिस ने साफतौर पर उनसे देश छोड़ने को कहा है. खान का मामला भी काफी हद तक लेखक और पत्रकार आतिश तासीर से मिलता-जुलता है. दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो है- Overseas Citizenship of India (OCI). हालांकि तासीर की ये साल 2019 में रद्द हो चुकी है, लेकिन इमरान खान को देश छोड़ने को कहा गया है.

ब्रिटिश-भारतीय मूल के लेखक और पत्रकार आतिश तासीर का जन्म ब्रिटेन में हुआ था. वो भारत की जानी-मानी पत्रकार तवलीन सिंह और पाकिस्तान के दिवंगत नेता सलमान तासीर के बेटे हैं. वो मशूहर टाइम मैगजीन के लिए लिखते हैं. वो पीएम मोदी को डिवाइड इन चीफ बता चुके हैं. तासीर के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप होने के साथ ही भारत का OCI कार्ड था, लेकिन नागरिकता विवाद के चलते सरकार ने 2019 में इसे रद्द कर दिया था.

आतिश तासीर का मामला

भारतीय गृह मंत्रालय ने जरूरी जानकारी छिपाने के कारण आतिश तासीर का ओसीआई स्टेटस समाप्त किया था. ब्रिटेन में जन्मे आतिश अली तासीर ने ये छुपाया था कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के थे. गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार तासीर इसलिए ओसीआई कार्ड के लिए अयोग्य हो गए क्योंकि ओसीआई कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं किया जात सकता, जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तानी हों.

कौन हैं इमरान खान, कहां के हैं नागरिक?

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के भारतीय नागरिकता न होने के बावजूद प्रोटेस्ट में शामिल होने पर शिकायत दर्ज हुई है. मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है. इमरान खान आमिर खान की बहन नुजहत के बेटे हैं और उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था. जन्म से ही इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है.

क्यों देश छोड़ने को कहा गया?

ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड की मदद से इमरान खान और बाकी कलाकार भी भारत में काम करते हैं और रहते हैं. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत अगर किसी शख्स के पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो वह देश से जुड़े किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता. लिहाजा इमरान खान ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है.

नागरिकता को लेकर भारत में नियम

भारत में नागरिकता को लेकर कानूनी व्यवस्था है. संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत और किसी दूसरे देश की नागरिकता एक साथ रखने की अनुमति नहीं है. अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता खुद ही समाप्त हो जाती है.

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