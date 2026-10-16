Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइमरान खान Vs आतिश अली तासीर: दोनों के मामले कैसे अलग, क्या हैं OCI का नियम

इमरान खान Vs आतिश अली तासीर: दोनों के मामले कैसे अलग, क्या हैं OCI का नियम

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. इमरान खान का मामला तवलीन सिंह के बेटे आतिश तासीर से कैसे अलग है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मुंबई पुलिस ने साफतौर पर उनसे देश छोड़ने को कहा है. खान का मामला भी काफी हद तक लेखक और पत्रकार आतिश तासीर से मिलता-जुलता है. दोनों में जो एक चीज कॉमन है वो है- Overseas Citizenship of India (OCI). हालांकि तासीर की ये साल 2019 में रद्द हो चुकी है, लेकिन इमरान खान को देश छोड़ने को कहा गया है. 

ब्रिटिश-भारतीय मूल के लेखक और पत्रकार आतिश तासीर का जन्म ब्रिटेन में हुआ था. वो भारत की जानी-मानी पत्रकार तवलीन सिंह और पाकिस्तान के दिवंगत नेता सलमान तासीर के बेटे हैं. वो मशूहर टाइम मैगजीन के लिए लिखते हैं. वो पीएम मोदी को डिवाइड इन चीफ बता चुके हैं. तासीर के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप होने के साथ ही भारत का OCI कार्ड था, लेकिन नागरिकता विवाद के चलते सरकार ने 2019 में इसे रद्द कर दिया था.

आतिश तासीर का मामला
भारतीय गृह मंत्रालय ने जरूरी जानकारी छिपाने के कारण आतिश तासीर का ओसीआई स्टेटस समाप्त किया था. ब्रिटेन में जन्मे आतिश अली तासीर ने ये छुपाया था कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के थे. गृह मंत्रालय के मुताबिक नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार तासीर इसलिए ओसीआई कार्ड के लिए अयोग्य हो गए क्योंकि ओसीआई कार्ड किसी ऐसे व्यक्ति को जारी नहीं किया जात सकता, जिसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तानी हों. 

कौन हैं इमरान खान, कहां के हैं नागरिक?
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के भारतीय नागरिकता न होने के बावजूद प्रोटेस्ट में शामिल होने पर शिकायत दर्ज हुई है. मुंबई पुलिस ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है. इमरान खान आमिर खान की बहन नुजहत के बेटे हैं और उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था. जन्म से ही इमरान खान के पास अमेरिकी नागरिकता और अमेरिकी पासपोर्ट है.

क्यों देश छोड़ने को कहा गया?
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड की मदद से इमरान खान और बाकी कलाकार भी भारत में काम करते हैं और रहते हैं. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत अगर किसी शख्स के पास भारतीय नागरिकता नहीं है तो वह देश से जुड़े किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकता. लिहाजा इमरान खान ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है.

नागरिकता को लेकर भारत में नियम
भारत में नागरिकता को लेकर कानूनी व्यवस्था है. संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत और किसी दूसरे देश की नागरिकता एक साथ रखने की अनुमति नहीं है. अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता खुद ही समाप्त हो जाती है.

ये भी पढ़ें

गर्भवती महिला पत्रकार को राहुल गांधी के धक्का देने के मामले पर सुनवाई करेगा SC, कहा- 'हमने सभी...'

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
Read More
Published at : 16 Oct 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
OCI Imran Khan INDIA Aatish Ali Taseer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Explained: भारत में गरीबी घटी, मुश्किलें क्यों नहीं? 23 करोड़ के पास घर, टॉयलेट और पानी तक नहीं
भारत में गरीबी घटी, मुश्किलें क्यों नहीं? 23 करोड़ के पास घर, टॉयलेट और पानी तक नहीं
इंडिया
परविंदर सिंह हत्याकांड में पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा गृहमंत्रालय, अमित शाह बोले- 'हमारा...'
परविंदर सिंह हत्याकांड में पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा गृहमंत्रालय, अमित शाह बोले- 'हमारा...'
इंडिया
गर्भवती महिला पत्रकार को राहुल गांधी के धक्का देने के मामले पर सुनवाई करेगा SC, कहा- 'हमने सभी...'
गर्भवती महिला पत्रकार को राहुल गांधी के धक्का देने के मामले पर सुनवाई करेगा SC, कहा- 'हमने सभी...'
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP का गठबंधन कमजोर करने में जुटे राजभर? सहयोगी पार्टी के कई नेताओं को कराया शामिल
BJP का गठबंधन कमजोर करने में जुटे राजभर? सहयोगी पार्टी के कई नेताओं को कराया शामिल
इंडिया
Lehra Do Tiranga March Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
क्रिकेट
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
पंजाब
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
ट्रेंडिंग
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget