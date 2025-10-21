दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है. प्रदूषण का स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. दिवाली की रात लखनऊ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा.

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया है कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर दो निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय हैं. इन मौसमी परिवर्तन के कारण 21 से 24 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

इन राज्यों में मौसम लेगा करवट

IMD के अनुसार, जारी अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव होने वाला है. इसके अलावा तमिलनाडु में 21 और 22 अक्टूबर को भारी वर्षा होने और केरल में 22 अक्टूबर को बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम ?

दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर ग्रेप-2 चरण लागू कर दिया गया है. IMD के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को हल्का मध्यम कोहरा रहेगा और 21-24 अक्टूबर तक हल्के बादल छाए रहेंगे. तापमान की बात करें तो दिन का तापमान करीब 32°C तक जा सकता है. शाम‑रात में तापमान गिरकर 24‑26 °C तक पहुंचने की संभावना है.

बिहार में धुंध या कोहरे की आशंका

IMD रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 22 अक्टूबर को मौसम शुष्क और साफ रहेगा. सुबह और रात में हल्की धुंध और कोहरे की आशंका है, लेकिन यहां अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है. दिन में तापमान लगभग 30‑32 °C तक पहुंच सकता है, जबकि शाम‑रात में तापमान गिरकर 26‑28 °C तक आ सकता है.

UP में तेजी से बढ़ा AQI

दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश में AQI तेजी से बढ़ा है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन में लगभग 30°C के आसपास तापमान, शाम‑रात में धीमी गिरावट के साथ 25‑28 °C तक पहुंचने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, अब यहां तेजी से ठंड बढ़ने की संभावना है.

उत्तराखंड में आंधी दे सकती है दस्तक

मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को कहीं-कहीं पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की फुहारें हो सकती हैं. दिन का तापमान लगभग 16‑18 °C तक रह सकता है, जबकि रात में तापमान गिरकर 10‑12 °C या उससे भी नीचे जा सकता है.

हिमाचल प्रदेश हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना

21 और 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में बिजली और आंधी की संभावना जताई गई है. IMD के अनुसार, कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा या हिमपात हो सकता है. दिन में लगभग 12‑14 °C के आसपास तापमान रह सकता है. रात में तापमान गिरकर करीब 8‑10 °C या उससे नीचे जा सकता है.