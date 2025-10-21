हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Update: दिवाली के बाद दमघोंटू हुई दिल्ली-नोएडा की हवा, बुधवार को कई राज्यों में मौसम लेगा करवट, बारिश की भी चेतावनी

Weather Update: दिवाली के बाद दमघोंटू हुई दिल्ली-नोएडा की हवा, बुधवार को कई राज्यों में मौसम लेगा करवट, बारिश की भी चेतावनी

दिवाली के बाद से देश के कई राज्यों का AQI तेजी से बढ़ा है. कुछ राज्यों में मौसम तेजी से करवट लेने वाला है, जिसमें दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 21 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश के कई प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है. प्रदूषण का स्तर 300 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. दिवाली की रात लखनऊ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा. 

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया है कि दक्षिण-पूर्व अरब सागर और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर दो निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय हैं. इन मौसमी परिवर्तन के कारण 21 से 24 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

इन राज्यों में मौसम लेगा करवट

IMD के अनुसार, जारी अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव होने वाला है. इसके अलावा तमिलनाडु में 21 और 22 अक्टूबर को भारी वर्षा होने और केरल में 22 अक्टूबर को बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है. 

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम ?

दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर ग्रेप-2 चरण लागू कर दिया गया है. IMD के अनुसार, दिल्ली में बुधवार को हल्का मध्यम कोहरा रहेगा और 21-24 अक्टूबर तक हल्के बादल छाए रहेंगे. तापमान की बात करें तो दिन का तापमान करीब 32°C तक जा सकता है. शाम‑रात में तापमान गिरकर 24‑26 °C तक पहुंचने की संभावना है.

बिहार में धुंध या कोहरे की आशंका

IMD रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में 22 अक्टूबर को मौसम शुष्क और साफ रहेगा. सुबह और रात में हल्की धुंध और कोहरे की आशंका है, लेकिन यहां अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है. दिन में तापमान लगभग 30‑32 °C तक पहुंच सकता है, जबकि शाम‑रात में तापमान गिरकर 26‑28 °C तक आ सकता है.

UP में तेजी से बढ़ा AQI

दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश में AQI तेजी से बढ़ा है. मौसम विभाग के अनुसार, दिन में लगभग 30°C के आसपास तापमान, शाम‑रात में धीमी गिरावट के साथ 25‑28 °C तक पहुंचने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, अब यहां तेजी से ठंड बढ़ने की संभावना है. 

उत्तराखंड में आंधी दे सकती है दस्तक

मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड में 22 अक्टूबर को कहीं-कहीं पर आंधी और बिजली गिरने की संभावना है. पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की फुहारें हो सकती हैं. दिन का तापमान लगभग 16‑18 °C तक रह सकता है, जबकि रात में तापमान गिरकर 10‑12 °C या उससे भी नीचे जा सकता है.

हिमाचल प्रदेश हल्की वर्षा या हिमपात की संभावना

21 और 22 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में बिजली और आंधी की संभावना जताई गई है. IMD के अनुसार, कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा या हिमपात हो सकता है. दिन में लगभग 12‑14 °C के आसपास तापमान रह सकता है. रात में तापमान गिरकर करीब 8‑10 °C या उससे नीचे जा सकता है.

Published at : 21 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Tags :
UTTAR PRADESH WEATHER DELHI- NCR BIHAR WEATHER ALERT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात का गुप्त अनुष्ठान
एमी विर्क इंटरव्यू: गॉडडे गॉडडे चा 2, इम्प्रेसिंग गर्ल, अक्षय कुमार, साउथ सिनेमा | विजय अरोड़ा
असरानी का निधन | शोले से जेलर | असरानी का आखिरी इंटरव्यू
दिवाली 2025 स्पेशल | अरमान खेरा के साथ दिवाली पार्टी | पार्टी का माहौल | त्यौहारी मस्ती और भी बहुत कुछ
पवन सिंह,खेसारी लाल यादव का संघर्ष | भोजपुरी बॉलीवुड क्लैश | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
व्हाइट हाउस में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप हो गए गुस्सा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरामैन को पहले जमकर सुनाया और फिर...
दिल्ली NCR
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
दिल्ली में दीवाली पर 6 लाख करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री, 87 फीसदी ग्राहकों ने चुना स्वदेशी
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
कब और कहां खेला जाएगा भारत-ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे? यहां टीवी और मोबाइल पर देख सकेंगे लाइव
बॉलीवुड
Diwali 2025: अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, वत्सल-इशिता के साथ मनाया जश्न
अजय देवगन ने दिवाली पर बेटे युग और वाइफ काजोल संग की ट्विनिंग, सामने आईं तस्वीरें
ट्रेंडिंग
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
ओह भगवान! घर के बाहर खड़े बच्चे पर शेर ने बोला हमला, गाय ने बीच में आकर... देखें वायरल वीडियो
रिलेशनशिप
Relationship: अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
अपनी पसंदीदा औरत से कभी नहीं कहनी चाहिए ये 10 बातें, आज ही गांठ बांध लें सारे मर्द
जनरल नॉलेज
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
कहां-कहां से कमाई करते हैं युवराज सिंह, जानें देश-विदेश में उनकी कितनी प्रॉपर्टी?
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
Bihar Assembly Elections 2025: 'मौका मिलने पर सरकार बनाने में भी दखलअंदाजी करेंगे', राजद और कांग्रेस पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget