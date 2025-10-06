मानसून की विदाई के बावजूद मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में बारिश का दौर अब भी जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज सोमवार (6 अक्टूबर) को बारिश कहर बरपा सकती है. साथ ही आंधी-तूफान भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी कर दिया है. स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के मुताबिक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र कई राज्यों में भारी बारिश करा सकता है. ऐसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं, पहाड़ों पर तेज बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है.

उत्तर प्रदेश में बारिश और हवा के चलने से लोगों को उमस से निजात मिली है. प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक इस दौरान पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश हो सकती है. सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी के इन जिलों में आज बारिश

पश्चिमी यूपी में आज कई जगहों पर बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश होने के आसार हैं. पूर्वी यूपी में बादल गरजने व बिजली चमकने के आसार जताए गए हैं. सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और उसके आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.

इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्ध नगर और बुलन्दशहर में बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है. अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के इलाकों में भी बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है.

9 अक्टूबर से मिलेगी राहत

इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. विभाग का कहना है कि 7 अक्टूबर से वर्षा की तीव्रता में कमी आने लगेगी, जबकि 8 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 9 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पूरी तरह थमने की संभावना है.

बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट

बिहार के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया और मधुबनी में आज रेड अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान में भारी बारिश की संभावना

राजस्थान में भी आज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. IMD के अनुसार बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने वाला है.

हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वालों हिस्सों पर रविवार को बर्फबारी देखने को मिली. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहुल स्पीति में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश औरओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

