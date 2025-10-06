हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIMD Forecast Today: 'आंधी-तूफान, ओले, तेज हवाएं', यूपी-दिल्ली से बिहार तक बिगड़ेगा मौसम, IMD ने जारी की चेतावनी

IMD Forecast Today: 'आंधी-तूफान, ओले, तेज हवाएं', यूपी-दिल्ली से बिहार तक बिगड़ेगा मौसम, IMD ने जारी की चेतावनी

Weather Update: मानसून की विदाई के बावजूद बारिश का दौर अभी थमा नहीं है. आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

मानसून की विदाई के बावजूद मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है. कई राज्यों में बारिश का दौर अब भी जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज सोमवार (6 अक्टूबर) को बारिश कहर बरपा सकती है. साथ ही आंधी-तूफान भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी कर दिया है. स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के मुताबिक ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र कई राज्यों में भारी बारिश करा सकता है. ऐसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं, पहाड़ों पर तेज बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है.

उत्तर प्रदेश में बारिश और हवा के चलने से लोगों को उमस से निजात मिली है. प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर को बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक इस दौरान पूर्वी यूपी की तुलना में पश्चिमी यूपी में ज्यादा बारिश हो सकती है. सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है.

यूपी के इन जिलों में आज बारिश
पश्चिमी यूपी में आज कई जगहों पर बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश होने के आसार हैं. पूर्वी यूपी में बादल गरजने व बिजली चमकने के आसार जताए गए हैं. सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड, बुलन्दशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और उसके आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है. 

इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्ध नगर और बुलन्दशहर में बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है. अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के इलाकों में भी बादल गरजने व बिजली चमकने की संभावना है.

9 अक्टूबर से मिलेगी राहत
इनमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं. विभाग का कहना है कि 7 अक्टूबर से वर्षा की तीव्रता में कमी आने लगेगी, जबकि 8 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 9 अक्टूबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर पूरी तरह थमने की संभावना है. 

बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट
बिहार के 11 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया और मधुबनी में आज रेड अलर्ट जारी किया है.

राजस्थान में भारी बारिश की संभावना
राजस्थान में भी आज बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने आज राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है. IMD के अनुसार बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने वाला है.

हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट जारी
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वालों हिस्सों पर रविवार को बर्फबारी देखने को मिली. मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और लाहुल स्पीति में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश औरओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 

ये भी पढ़ें 

'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात

Published at : 06 Oct 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Himachal Pradesh Rain Rajasthan Imd DELHI BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
क्रिकेट
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
क्रिकेट
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
Women World Cup 2025: 'मेरे गांव के लोगों को गर्व होगा,' पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाने के बाद क्रांति गौड़ ने क्या कुछ कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
विश्व
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
'पाकिस्तान को रूस बेचेगा RD-93 इंजन तो होगा भारत का फायदा', इस एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
जम्मू और कश्मीर
देर रात भूकंप से हिला जम्मू कश्मीर में, इतनी थी तीव्रता, घरों से बाहर भागे लोग
देर रात भूकंप से हिला जम्मू कश्मीर में, इतनी थी तीव्रता, घरों से बाहर भागे लोग
दिल्ली NCR
Delhi: वाल्मीकि जयंती पर सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान, दिल्ली में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद
वाल्मीकि जयंती पर सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान, दिल्ली में सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget