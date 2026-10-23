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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचक्रवाती तूफान का पूर्वानुमान, अलर्ट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल

चक्रवाती तूफान का पूर्वानुमान, अलर्ट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल

बंगाल में 26 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान का पूर्वानुमान मौसम विज्ञान विभाग ने लगाया है. इसकी वजह इलाके में लो प्रेशर क्षेत्र का बनना है. साथ ही ओडिशा सरकार को भी अलर्ट किया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 23 Oct 2026 04:17 PM (IST)
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बंगाल में अगले कुछ दिन चुनौती पूर्ण हो सकते हैं. 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए चेतावनी जारी की है. इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्षेत्र का निर्मित होना बताया जा रहा है.  

मौसम विभाग ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. साथ ही इसके 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की पूरी संभावना है. इस प्राकृतिक बदलाव के चलते ओडिशा सरकार अलर्ट पर है. साथ ही वहां एहतियाी कदम उठाने शुरू हो गए हैं. 

चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा डीप डिप्रेशन

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक मंत्री ने बताया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि सुबह 5.30 बजे पूर्व मध्य और निकटवर्ती दक्षिण पूर्व बंगाल के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया है. 

उन्होंने आगे बताया कि इसके उसी क्षेत्र में बने रहने और 24 अक्टूबर को प्रेशर में बदल जाने की संभावना है. इसके बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 25 अक्टूबर को एक डीप डिप्रेशन (गहरा दबाव) बदल जाने का अनुमान है. साथ ही 26 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है. 

तटीय इलाकों में भारी बारिश दर्ज

इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है. केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की गई है. अंडमान और निकोबार समेत तमिलनाडु में 12-20 सेमी बारिश हुई है. वहीं केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में 7-11 सेमी बारिश हुई है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 23 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Odisha WEST BENGAL
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