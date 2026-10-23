चक्रवाती तूफान का पूर्वानुमान, अलर्ट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल

बंगाल में अगले कुछ दिन चुनौती पूर्ण हो सकते हैं. 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए चेतावनी जारी की है. इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्षेत्र का निर्मित होना बताया जा रहा है.

मौसम विभाग ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. साथ ही इसके 26 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की पूरी संभावना है. इस प्राकृतिक बदलाव के चलते ओडिशा सरकार अलर्ट पर है. साथ ही वहां एहतियाी कदम उठाने शुरू हो गए हैं.

🌧️ Heavy Rainfall Warning | 21–27 October 2026 Under the influence of the low-pressure area over the Southwest Bay of Bengal off the Tamil Nadu coast, isolated heavy to very heavy rainfall is likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal and Kerala during 21–25 October. Heavy rainfall is also likely over parts of South Peninsular India and Lakshadweep during 21–27 October. Stay alert and follow official weather updates. #IMD #WeatherUpdate #RainfallWarning #HeavyRainfall @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 21, 2026

चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा डीप डिप्रेशन

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक मंत्री ने बताया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि सुबह 5.30 बजे पूर्व मध्य और निकटवर्ती दक्षिण पूर्व बंगाल के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया है.

उन्होंने आगे बताया कि इसके उसी क्षेत्र में बने रहने और 24 अक्टूबर को प्रेशर में बदल जाने की संभावना है. इसके बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 25 अक्टूबर को एक डीप डिप्रेशन (गहरा दबाव) बदल जाने का अनुमान है. साथ ही 26 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है.

तटीय इलाकों में भारी बारिश दर्ज

इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है. केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की गई है. अंडमान और निकोबार समेत तमिलनाडु में 12-20 सेमी बारिश हुई है. वहीं केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में 7-11 सेमी बारिश हुई है.