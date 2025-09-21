हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान, अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट

Weather Forecast: IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर बनने वाले दबाव का असर अगले तीन से चार दिनों तक पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा और उन इलाकों में भारी बारिश होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Sep 2025 10:02 PM (IST)

भारत में कई हिस्से में मानसूनी बारिश अभी भी लगातार जारी है. वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश होगी.

दरअसल, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है. इसके कारण देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. IMD ने कहा कि 23 से 27 सितंबर तक ओडिशा, 24 से 27 सितंबर तक झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और 21 सितंबर और 24 से 27 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और यनम के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

देश के किन-किन क्षेत्रों में दिखेगा दबाव का असर

IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर बनने वाले दबाव का असर अगले तीन से चार दिनों तक उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा और उन इलाकों में भारी बारिश होगी. वहीं, पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो 21 और 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में, 25 से 27 सितंबर तक बिहार में, 24 से 26 सितंबर तक झारखंड में, 24 और 25 सितंबर को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में, 22 और 23 सितंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल में, 24 से 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़ और विदर्भ और 23 से 27 सितंबर, 2025 तक ओडिशा में ज्यादातर इलाकों को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

उत्तर पूर्व भारत के राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD ने 21 से 24 सितंबर तक असम और मेघालय, 21 से 23 सितंबर और 27 सितंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

दक्षिण और पश्चिम भारत में कैसी होगी स्थिति

इसके अलावा, मौसम विभाग ने 22, 26 और 27 सितंबर को केरल राज्य में, 21 26 और 27 सितंबर को रायलसीमा में, 26 और 27 सितंबर को कर्नाटक के तटीय भाग में और 21 से 23 सितंबर और 26 से 27 सितंबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में और यनम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई है.

वहीं, IMD के मुताबिक, भारत के पश्चिम भाग में अगले एक हफ्ते तक भारी बारिश होगी. विभाग ने अगले एक हफ्ते के लिए महाराष्ट्र में, 22 सितंबर और 25 से 27 सितंबर तक कोंकण और गोवा में, 22 और 23 सितंबर को मराठवाड़ा और गुजरात के कई स्थानो पर भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है.  

Published at : 21 Sep 2025 09:56 PM (IST)
Weather Forecast IMD Odisha Bay Of Bengal HEAVY RAINFALL
