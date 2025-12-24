Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

देशभर में इस समय भयंकर ठंड पड़ रही है. उत्तर भारत में जहां शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान है तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 4 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में मौसम बिगड़ सकता है.

मौसम विभाग ने आज (24 दिसंबर) 4 राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा इन राज्यों में 28 दिसंबर को भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के मुताबिक 25 दिसंबर से दिल्ली में न्यूनतम तापमान के साथ-साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है. 24-25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है. सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

यूपी में ठंड का कहर

यूपी में ठंड का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने के संकेत हैं. अगले 4 दिनों तक यूपी में घना से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है. आज बुधवार को प्रदेश के 32 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी जारी की गई है. बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच लखीमपुर खीरी, सीतापुर और सहारनपुर जिले में घना से बहुत घना कोहरा छाने का अलर्ट है. बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उसके आस-पास के इलाकों में बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.

राजधानी लखनऊ में आज ठंड थोड़ी कम होगी. इसके साथ ही लोगों को कोहरे से भी राहत मिलेगी. लखनऊ में न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा. हालांकि 2 दिन बाद फिर लखनऊ में घना कोहरा छाएं रहने का अनुमान है. नोएडा में भी आज सुबह सवेरे हल्का कोहरा नजर आ सकता है. दिन चढ़ने के साथ ही यहां आसमान साफ होगा और धूप खिलने की भी संभावना है.

बिहार में गया रहा सबसे ठंडा

यूपी से सटे बिहार की बात करें तो यहां भी भीषण शीत लहर और कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर रह जाने के कारण ठंड काफी बढ़ गई है. पटना, अरवल और औरंगाबाद समेत 14 जिलों में शीत दिवस की स्थिति है और अगले 3-4 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

उत्तराखंड में निकली धूप

उत्तराखंड में धूप निकलने से देहरादून और आस-पास के क्षेत्रों के तापमान में इजाफा हुआ है. मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और कड़ाके की ठंड परेशानी बढ़ा सकती है. मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. पहाड़ी इलाकों में दिन का पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. मंगलवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 25.9 और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

