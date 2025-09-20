दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून बदलता नजर आ रहा है. जहां एक और दिल्ली में उमस बढ़ गई है तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी 25 सितंबर तक भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. बिहार में मानसून अलग ही रूप दिखा रहा है. शुक्रवार से ही राज्य के अलग-अलग जिलों में लगातार बारिश हो रही है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा मंडराने लगा है.

दिल्ली में भले दो दिन पहले झमाझम बारिश हुई हो, लेकिन अब उमस बढ़ गई है. दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे. राजधानी का अधिकतम तापमान आज 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है.

यूपी में फिलहाल भारी बारिश नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं. हालांकि शुक्रवार को लखनऊ में बारिश हुई है, जिसके बाद लखनऊ का मौसम सुहाना हो गया. शनिवार को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं. इस दौरान प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है.

21 और 22 सितंबर को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में मौसम साफ रहेगा. पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश होने के आसार हैं. 23, 24 और 25 सितंबर को भी पश्चिमी यूपी में मौसम पूरी तरह से साफ होगा, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछार की संभावना है.

बिहार में अलर्ट जारी

बिहार की बात करें तो मौसम विभाग ने शनिवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, शेखपुरा और बेगूसराय में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

उत्तराखंड और हिमाचल का क्या है हाल?

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के लोगों को अभी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है. आज कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है. IMD ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिले में येलो अलर्ट जारी किया है. हिमाचल में तबाही मचाने के बाद अब मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है. आज कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 21 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है.

