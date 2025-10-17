हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?

Weather Forecast Today: मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और यूपी-बिहार को लेकर दी बड़ी चेतावनी, बताया कब से पड़ेगी शीतलहर ?

IMD Alert: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है. आईएमडी ने अनुमान जताया है कि अगर दिवाली तक बर्फबारी जारी रही तो शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 07:06 AM (IST)
उत्तर भारत से मानसून की समाप्ति के बाद अब गुलाबी ठंड होने लगी है. दिल्ली-एनसीआर में दिन में गर्मी तो रात में हल्की-हल्की सर्दी महसूस हो रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, उसके बाद दिल्ली में भी ठंड बढ़ने लगेगी. यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में आज शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को मौसम मिलाजुला रहने की संभावना है. आसमान में हल्के-हल्के बादल छाए रहेंगे. 

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे लुढ़कने लगा है. दिन में जहां चटख धूप निकल रही है तो वहीं रात और सुबह के समय अब लोगों को सिरहन का अहसास होने लगा है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान भी लुढ़ककर 16 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है. 

यूपी का मौसम
लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज शुक्रवार से यूपी के सभी 75 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा. मौसम विभाग ने भी पूर्वी और पश्चिमी यूपी के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है. 18 अक्टूबर को भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है. 19 और 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन भी मौसम प्रदेश में सामान्य ही रहेगा.

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक यूपी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. फिलहाल पूरे प्रदेश में उत्तर-पश्चिम हवाएं धीमी रफ्तार से चलने लगी हैं. हवाओं के दबाव के कारण कई जिलों में धुंध दिख सकती है. इसके अलावा कई जिलों में एयर क़्वालिटी इंडेक्स भी खराब होने की संभावना है.

बिहार में बिगड़ी हवा
बिहार में हवा की क्वालिटी तेजी से बिगड़ने लगी है. मानसून सीजन के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दो अंकों में रहता था, वहीं अब यह लगातार 3 अंकों में पहुंच गया है. यह स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद चिंताजनक मानी जा रही है. आईएमडी के मुताबिक दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव लगा हुआ है. सुबह और शाम हल्की ठंड होने लगी है और साथ ही कोहरा भी देखने को मिल रहा है. 

बंगाल में होगी बारिश
मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार और रविवार को बंगाल के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. फिलहाल कोलकाता में बारिश की संभावना कम है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे. शहर में पिछले चार दिनों से बारिश नहीं हुई है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है. आईएमडी ने अनुमान जताया है कि अगर दिवाली तक बर्फबारी जारी रही तो शीतलहर का प्रकोप बढ़ सकता है. 

Published at : 17 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Weather IMD Uttar Pradesh Uttarakhand PUNJAB HIMACHAL PRADESH HARYANA
Embed widget