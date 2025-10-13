उत्तर भारत में अब मौसम में बदलाव हो रहा है. दिन में तेज धूप और रातों में हल्की ठंड होने लगी है. देश की राजधानी दिल्ली में अब न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे आ गया है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पहाड़ी राज्यों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. पूर्वी और दक्षिण भारतीय राज्यों में मानसून की वजह से कई स्थानों पर अभी भी बारिश का दौर जारी है.

उत्तर प्रदेश में अब दिन के समय तेज धूप हो रही है, जबकि रात में ठंड होने लगी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मानें तो आने वाले दिनों में भी मौसम जस का तस बना रहेगा. रात में ठंड होने की वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है. कानपुर शहर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है, जबकि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

आज सोमवार (13 अक्टूबर) को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क बना रह सकता है. साथ ही 14 और 15 अक्टूबर को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम साफ रह सकता है. इस दौरान प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना नहीं है. इसी तरह 16 और 17 अक्टूबर को भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रह सकता है. इस अवधि में भी प्रदेश में किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है.

बिहार में सुबह शाम होने लगी ठंड

यूपी से सटे बिहार की बात करें तो मौसम में अब धीरे-धीरे बदलाव होने लगा है. सुबह-शाम की हवा में हल्की ठंड मौसम हो रही है, जबकि दोपहर में तेज धूप के कारण अभी भी तपिश का अहसास हो रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक प्रदेश से धीरे-धीरे मानसून की वापसी हो रही है. 3-4 दिनों में मानसून का प्रभाव खत्म हो जाएगा.

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं जारी की है. सोमवार को प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा. कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है.

किन राज्यों में बारिश की संभावना

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो पहाड़ों पर जल्द बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत में सर्दी समय से पहले महसूस की जाने लगी है.

