हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअवैध बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस: ड्राइवर के अकाउंट से 331 करोड़ का खेल, VIP शादी की फंडिंग पर भी ED को शक

अवैध बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस: ड्राइवर के अकाउंट से 331 करोड़ का खेल, VIP शादी की फंडिंग पर भी ED को शक

ED को इस पूरे सेटअप में 1XBET बेटिंग नेटवर्क का भी लिंक मिला है, यानी बेटिंग ऐप से आया अवैध पैसा फर्जी अकाउंट में डाला गया, फिर कई रूट्स से घुमाकर खर्च किया गया ताकि असली स्रोत छुपा रहे.

By : मनोज वर्मा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Nov 2025 11:37 PM (IST)
Preferred Sources

आप ये तो जानते ही है कि एक 1XBET अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच ED की टीम कर रही है. इसी जांच के दौरान एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने ED के अधिकारियों को भी हैरान कर दिया. जांच में सामने आया कि एक साधारण Rapido बाइक ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच 331.36 करोड़ जमा हुए और फिर आगे भेजे गए. ड्राइवर को अपने अकाउंट के इस खेल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी. ED का कहना है कि उसके नाम पर बनाया गया ये म्यूल यानी फर्जी अकाउंट बड़े पैमाने पर अवैध पैसे को घुमाने और छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया.

ईडी को मिले कई सुराग 

जांच में ED को एक और बड़ा सुराग मिला. ये करोड़ों की मनी ट्रेल एक हाई-प्रोफाइल शादी तक पहुंचती है. गुजरात के युवा राजनीतिक नेता आदित्य जुला की उदयपुर के ताज अरावली रिज़ॉर्ट में हुई भव्य शादी में लगभग एक करोड़ रुपये इसी ड्राइवर के अकाउंट से भेजे गए. रिज़ॉर्ट को सौंपे गए कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लगे साइन जांच में फर्जी पाए गए. जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट खुद आदित्य जुला ही रिजॉर्ट को देकर आए थे. इससे ये साफ हो गया कि शादी के आयोजन का खर्च छुपाने के लिए फर्जी दस्तावेज़ और फर्जी अकाउंट दोनों का इस्तेमाल किया गया था.

ड्राइवर के भी उड़े होश 

जब ED ने बाइक ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया तो वो खुद भी ये सुनकर दंग रह गया कि उसके नाम से करोड़ों का लेन-देन हुआ है. उसने साफ कहा कि उसका शादी से कोई लेना-देना नहीं, वो ना दूल्हा-दुल्हन को जानता है और ना ही उसे पता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे कैसे आए और गए. ED को शक है कि ड्राइवर की KYC डिटेल्स या तो चोरी की गई या किसी रैकेट ने उसे झांसा देकर हासिल की और उसके नाम पर एक ऐसा बैंक अकाउंट ऑपरेट किया गया जो बिल्कुल फर्जी था.

जांच में  ये भी सामने आया कि शादी से जुड़े खर्च को छुपाने के लिए कई तरीके अपनाए गए. आदित्य जुला ने अपने ट्रैवल एजेंट को करीब 18 लाख कैश दिए थे. वहीं, शादी की बुकिंग एडजस्ट करने के लिए 17 अलग-अलग PAN नंबर इस्तेमाल किए गए.

इतने PAN नंबर का इस्तेमाल साफ इशारा करता है कि खर्च को ट्रैक होने से बचाने के लिए एक सोचा-समझा नेटवर्क काम कर रहा था.

ED को इस पूरे सेटअप में 1XBET बेटिंग नेटवर्क का भी लिंक मिला है, यानी बेटिंग ऐप से आया अवैध पैसा फर्जी अकाउंट में डाला गया और फिर कई रूट्स से घुमाकर खर्च किया गया ताकि असली स्रोत छुपा रहे.

बड़े नेटवर्क की आशंका 

ED को शक है कि ये शादी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उसी बड़े नेटवर्क की झलक है जो हाई-प्रोफाइल इवेंट्स, लग्जरी फंक्शन्स और बड़े भुगतान को कवर बनाकर अवैध पैसों को साफ दिखाने का नया तरीका इस्तेमाल कर रहा है...म्यूल (फेक) अकाउंट्स का इस्तेमाल पहले तक छोटे फ्रॉड्स में देखा जाता था..लेकिन अब जांच में पता चल रहा है कि बड़े आयोजनों की फंडिंग भी इन्हीं फर्जी अकाउंट्स से की जा रही है..

ED ने आम लोगों को सलाह दी है कि कभी भी अपने बैंक अकाउंट, ATM कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट या PAN जैसी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति या संस्था को न दें. कई बार मामूली सी लापरवाही लोगों को करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में फंसा देती है.

Published at : 28 Nov 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
ED Money Laundering Case Betting App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement

वीडियोज

6 साल की बच्ची से दरिंदगी, जनता में आक्रोश
Imran Khan की मौत वाली खबर सच या झूठ?
Rabri आवास में Nitish Kumar होंगे शिफ्ट? सुनिए क्या बोले वरिष्ठ पत्रकार
'पत्नी आनंद का खिलौना...', WIFE का Full Form बताकर विवादों में जगद्गुरु Rambhadracharya
महिला को TTE ने फेंका या लगाई छलांग?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया बोले- DK को नाश्ते पर बुलाया, हाईकमान का फैसला मानेंगे 
कर्नाटक में सियासी खींचतान के बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी! सिद्धारमैया ने DK को नाश्ते पर बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
बॉलीवुड
Gustaakh Ishq Screening: ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और आंखों पर चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में रेखा का दिखा स्टाइलिश अवतार
ब्लैक साड़ी, ओवरकोट और चश्मा... 'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग में छाईं रेखा
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
क्या घर में AK-47 भी रख सकते हैं अमेरिकी नागरिक, क्या है यहां का गन कल्चर और कानून?
यूटिलिटी
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
इंस्टेंट गीजर खरीदने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लीजिए छोटी मगर कीमती बातें
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget