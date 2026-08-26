JAM में 40वीं रैंक से IIT दिल्ली तक... ऋषिकेश के दो दोस्तों ने किए बड़े खुलासे

बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले IIT दिल्ली से मास्टर्स कर रहे ऋषिकेश की मौत को लेकर पूर्वांचल सेवा समिति से जुड़े 2 छात्रों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऋषिकेश पढ़ाई में बहुत अच्छे थे. JAM एग्जाम में उनकी 40वीं रैंक आई थी. छात्र चन्द्र भूषण के मुताबिक, IIT दिल्ली पहुंचने के बाद ऋषिकेश मास्टर्स छोड़ना चाहते थे. हालांकि, परिवार की ओर से उन पर पढ़ाई पूरी करने का दबाव था, क्योंकि कोर्स में सिर्फ कुछ महीने बाकी थे और इसके बाद डिग्री मिलनी थी.

दोस्तों ने बताया ऋषिकेश ने मां को पहले भी आत्महत्या करने को लेकर जानकारी दी थी. चन्द्र भूषण ने ऋषिकेश के साथ करीब 6 महीने काम किया. उनके मुताबिक ऋषिकेश बहुत हंसमुख और मिलनसार थे और उन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह अंदर से किस तरह की परेशानी से गुजर रहे थे. ऋषिकेश बिहार और पूर्वांचल से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे. हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल के एक प्ले में भी हिस्सा लिया था और कई मौकों पर बिहार की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते थे.

चन्द्र भूषण भी बिहार से हैं और इसी वजह से दोनों की अच्छी दोस्ती थी. नौकरी लगने के बाद चन्द्र भूषण करीब 2-3 महीने पहले वहां से चले गए थे और ऋषिकेश से उनकी आखिरी बातचीत अप्रैल में हुई थी.

ऋषिकेश का सफर

ऋषिकेश ने 2006 से 2011 तक नई दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद 2011 से 2013 तक पटना के AN कॉलेज से 12वीं की. 2014-2019 के दौरान उन्होंने NIT से BTech शुरू किया. इसी दौरान उनके पिता की मौत हो गई. चन्द्र भूषण के मुताबिक, पिता की मौत का ऋषिकेश पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने BTech छोड़ दिया. इसके बाद 2022 में उन्होंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से BSc शुरू की और 2025 में इसे पूरा किया. इसके बाद उन्होंने JAM परीक्षा में 40वीं रैंक हासिल की और IIT दिल्ली में मास्टर्स में दाखिला लिया.

दो दोस्तों ने बताई कहानी

चन्द्र भूषण के मुताबिक, मार्च में ऋषिकेश के व्यवहार में गंभीर बदलाव आया और उनके हिंसक होने के बाद उन्हें मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया. यह जानकारी ऋषिकेश ने खुद चन्द्र भूषण को बताई थी. दूसरी अहम जानकारी PhD स्कॉलर मनीष कुमार से मिली. ऋषिकेश की मौत के बाद उनकी मां कैंपस आई थीं. मनीष कुमार के मुताबिक, उस दौरान उनकी ऋषिकेश की मां से बातचीत हुई थी.

ऋषिकेश की मां ने क्या कहा था

ऋषिकेश की मां ने उन्हें बताया था कि ऋषिकेश पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुके थे. उन्होंने बताया कि ऋषिकेश ने अपनी मां को फोन करके कहा था कि उन्होंने बिल्डिंग से छलांग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए. इसके बाद उन्होंने दूसरी जगह से भी ऐसा करने की कोशिश की. मनीष के मुताबिक, उनकी मां ने ऐसी 2-3 कोशिशों की जानकारी दी थी.

दोनों बिहार के छात्रों से मिली इन अहम जानकारियों से ऋषिकेश की स्थिति की एक तस्वीर सामने आती है. उन्होंने पिता की मौत के बाद BTech छोड़ा, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू की, BSc पूरी की, JAM में 40वीं रैंक हासिल की और IIT दिल्ली पहुंचे, लेकिन IIT दिल्ली में मास्टर्स के दौरान वह पढ़ाई छोड़ना चाहते थे और उनके करीबी लोगों के मुताबिक, इस दौरान वह गंभीर व्यक्तिगत और मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे.

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