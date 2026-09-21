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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIIT बॉम्बे सुसाइड केस: फैकल्टी ने निकाला मार्च, हटाए गए प्रोफेसर का किया समर्थन

IIT बॉम्बे सुसाइड केस: फैकल्टी ने निकाला मार्च, हटाए गए प्रोफेसर का किया समर्थन

IIT बॉम्बे के स्टूडेंट सुसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर सूर्यानारायण दुल्ला के समर्थन में कॉलेज फैकल्टी फोरम उतर आया है. कैंपस के अंदर ही प्रोफेसर के समर्थन में मार्च निकाला गया

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 21 Sep 2026 07:20 PM (IST)
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आईआईटी बॉम्बे में स्टूडेंट साहिल रवींद्र वाकोडे के सुसाइड मामले में आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में कॉलेज की फैक्लटी उतर आई है. फैकल्टी के फोरम ने नंदन नीलेकणी मेन बिल्डिंग से कैंपस मार्च निकाला. यह मार्च प्रो. सूर्यनारायण दुल्ला के प्रति एकजुटता (Solidarity) व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया. फिलहाल इस मार्च को लेकर मीडिया को कैंपस के अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई. वहीं फैकल्टी फोरम ने कहा है कि वह अपने प्रोफेसर के साथ मजबूती से खड़े हैं. 

प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं किया गया: फैकल्टी फोरम

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इधर, फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर सफाई देते हुए बयान जारी किया है. फोरम की तरफ से बताया गया है कि उन्हें कॉलेज की सर्विस से सस्पेंड नहीं किया है. वह फिलहाल फैकल्टी सदस्य हैं. 

प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि 18 सितंबर 2026 की घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके, इस वजह से प्रोफेसर दुल्ला को पद की जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से हटाया है. हालांकि, इसका मतलब उन्हें सस्पेंड करना नहीं है. 

इसके अलावा प्रोफेसर का समर्थन करते हुए प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आईआईटी फैकल्टी फोरम अपने सहयोगी प्रोफेसर के साथ मजबूती से खड़ा है.

'प्रो. सूर्यानारायण को कई अवॉर्ड मिल चुके'

इसके अलावा फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर को प्रतिष्ठित फैकल्टी करार देते हुए कहा है कि उन्हें कई तरह के सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं. उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता अवॉर्ड से दो बार नवाजा गया है. यह अवॉर्ड स्टूडेंट्स की राय के आधार पर दिए जाते हैं. 

इसके अलावा फैकल्टी फोरम की तरफ से कहा गया है कि दुल्ला लंबे वक्त से स्टूडेंट अफेयर्स के डीन रहे चुके हैं. उन्होंने छात्रों से जुड़ी कल्याणकारी पहलों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है.

साथ ही फोरम ने उनसे जुड़ी खबरों को लेकर भी चिंता व्यक्त करते हुए दुख जताया है. साथ ही कहा है कि छात्र की मौत से सभी दुखी हैं. फैकल्टी फोरम अपने प्रोफेसर के साथ मजबूती के साथ खड़ा है.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 21 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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