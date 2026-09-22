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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: IIT बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामला, जानिए अबतक क्या हुई कार्रवाई, व्यवस्था पर उठे 5 बड़े सवाल

Explained: IIT बॉम्बे छात्र खुदकुशी मामला, जानिए अबतक क्या हुई कार्रवाई, व्यवस्था पर उठे 5 बड़े सवाल

आंदोलनकारी छात्रों के कड़े रुख के आगे झुकते हुए संस्थान प्रशासन उनकी सभी 18 प्रमुख मांगों को स्वीकार करने पर सहमत हो गया है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 22 Sep 2026 11:51 AM (IST)
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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के पवई परिसर में बीटेक द्वितीय वर्ष के 22 वर्षीय छात्र साहिल वकोड़े (ढोकाड़े) की दुखद खुदकुशी के बाद पूरे देश का ध्यान एक बार फिर देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और प्रशासनिक संवेदनहीनता की ओर खिंच गया है. इस घटना के बाद परिसर में छात्रों का व्यापक और उग्र आंदोलन छिड़ गया. लगातार बढ़ते जनाक्रोश और छात्रों के भारी विरोध-प्रदर्शन के दबाव में आकर संस्थान प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा है. प्रशासन ने न केवल प्रशासनिक मामलों के डीन प्रो. सूर्य नारायण डूला को पद से हटा दिया है, बल्कि बिना किसी निष्पक्ष जांच के छात्र पर अनुचित और भ्रामक आरोप लगाने वाले अपने पिछले बयानों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है. संस्थान के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे ने खुद सभी छात्रों को आधिकारिक ईमेल भेजकर डीन को पदमुक्त किए जाने की जानकारी साझा की है.

इस पूरे मामले में संस्थान प्रशासन के ढुलमुल और संवेदनहीन रवैये को लेकर छात्रों में गहरा असंतोष देखा गया.

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पहले आरोप और फिर माफी : खुदकुशी के तुरंत बाद, संस्थान की ओर से एक बयान जारी कर दावा किया गया था कि साहिल को परीक्षा के दौरान मोबाइल और चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए नकल करते पकड़ा गया था. हालांकि, छात्रों के तीखे विरोध के बाद प्रशासन को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी. संस्थान ने माना कि जांच प्रक्रिया पूरी हुए बिना किसी छात्र पर ऐसा आरोप लगाना या राय बनाना पूरी तरह से अनुचित था, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगी.

18 मांगों पर सहमति: आंदोलनकारी छात्रों के कड़े रुख के आगे झुकते हुए संस्थान प्रशासन उनकी सभी 18 प्रमुख मांगों को स्वीकार करने पर सहमत हो गया है. इन मांगों में 22 सितंबर से पहले 'ओपन हाउस' बैठक का आयोजन करना, छात्र प्रतिनिधियों और बाहरी विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ एक पारदर्शी व स्वतंत्र जांच समिति का गठन करना, दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों का तत्काल निलंबन और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देना शामिल है.

निदेशक के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र: हालांकि प्रशासन ने डीन को पद से हटा दिया है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र इतने भर से संतुष्ट नहीं हैं. छात्रों की मांग है कि पूर्व डीन को केवल पद से हटाने के बजाय निलंबित किया जाए और संस्थान के निदेशक प्रो. शिरीष केदारे अपने पद से इस्तीफा दें. हालांकि, निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और आगे की सभी कार्रवाइयां तय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही की जाएंगी.

पीड़ित परिवार के गंभीर आरोप और कानूनी कार्रवाई

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रहने वाले साहिल के पिता रवींद्र वकोड़े ने आईआईटी बॉम्बे प्रशासन और संबंधित स्टाफ पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाए हैं. पिता का कहना है कि उनके बेटे ने अत्यधिक गरीबी और सामाजिक विषमताओं से संघर्ष करते हुए देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला हासिल किया था. लेकिन आईआईटी परिसर के भीतर उसे लगातार जातिगत भेदभाव, अपमान, उपहास और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा.

पीड़ित पिता ने इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) जांच की मांग की है. वहीं, स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व डीन प्रो. सूर्य नारायण डूला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और जातिगत उत्पीड़न का आपराधिक मामला (FIR) दर्ज कर लिया है.

फैकल्टी में मतभेद 

साहिल की मौत और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई ने केवल छात्रों को ही नहीं, बल्कि आईआईटी के शिक्षक समुदाय को भी दो धड़ों में बांट दिया है: आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास के फैकल्टी एसोसिएशन्स ने पूर्व डीन प्रो. सूर्य नारायण डूला के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए परिसर में जुलूस निकाला.

शिक्षकों का तर्क है कि प्रो. डूला केवल संस्थान के स्थापित अकादमिक नियमों का पालन करवा रहे थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे. शिक्षक संघों ने बिना पूरी जांच के मीडिया ट्रायल रोकने की मांग की है. इसके अलावा, पूर्व छात्रों (Alumni) के संगठन ने भी उनके समर्थन में उतरकर उनके दो बार शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार जीतने का हवाला दिया है.

दूसरी तरफ, आईआईटी बॉम्बे के समाजशास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर सूर्यकांत वाघमोड़े ने फैकल्टी फोरम द्वारा निकाले गए इस जुलूस का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि क्या डीन का पद कोई जन्मसिद्ध अधिकार है? उन्होंने साथी शिक्षकों के इस कदम को संवेदनहीन करार दिया और आरोप लगाया कि इस तरह के प्रदर्शनों से निष्पक्ष जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

इस घटना ने खड़े किए ये 5 बड़े सवाल 

आईआईटी बॉम्बे की इस दुखद घटना ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर बनी व्यवस्थागत खामियों को उजागर कर दिया है. इस पूरी घटना को लेकर 5 मुख्य सवाल खड़े हो रहे हैं

1-फैकल्टी के प्रशिक्षण में भारी कमी: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (NTF) की रिपोर्ट के अनुसार, आईआईटी परिसरों के लगभग 90% फैकल्टी सदस्यों के पास मानसिक तनाव, अवसाद या संकट से जूझ रहे छात्रों को पहचानने या संभालने का कोई प्राथमिक प्रशिक्षण नहीं है. परिसरों का माहौल पूरी तरह से केवल सहपाठियों के बीच अंधी प्रतिस्पर्धा, ग्रेड, मार्क्स और प्लेसमेंट पैकेज पर केंद्रित बना हुआ है, जिससे छात्रों पर अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है.

2-जातिगत भेदभाव और सामाजिक असंतुलन: आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2023 के बीच देश की 7 प्रमुख आईआईटी से पढ़ाई छोड़ने वाले कुल 3,542 छात्रों में से लगभग 60% छात्र आरक्षित श्रेणियों (SC, ST और OBC) से थे. इसके अलावा, परिसरों में आरक्षित वर्गों के छात्रों की भारी संख्या की तुलना में फैकल्टी में उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है, जिससे इन वर्गों के छात्रों में अलगाव और उपेक्षा की भावना गहरी होती है.

3- प्रारंभिक पहचान व काउंसलिंग प्रणाली की विफलता: देश के अधिकांश आईआईटी संस्थानों में हॉस्टल वार्डन, फैकल्टी मेंटर्स, हॉस्टल स्टाफ और पेशेवर काउंसलर्स के बीच कोई एकीकृत 'अर्ली स्क्रीनिंग' तंत्र मौजूद नहीं है. इसके अभाव में जब तक किसी छात्र के अत्यधिक मानसिक तनाव या अवसाद में होने की जानकारी काउंसलिंग सेंटर तक पहुंचती है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है.

4- नीति निर्माण में छात्रों को दरकिनार करना: शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़ी नीतियां केवल प्रशासनिक कमरों में बैठकर तैयार नहीं की जानी चाहिए और न ही उन्हें छात्रों पर जबरन थोपा जाना चाहिए. मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े नियमों को तैयार करते समय छात्रों को केवल नीतियों का 'लाभार्थी' मानने के बजाय उन्हें नीति-निर्माण की प्रक्रिया में 'सह-निर्माता' के रूप में सक्रिय रूप से शामिल करना अनिवार्य है.

5- सतही बनाम बुनियादी सुधारों पर सवाल: घटनाओं के बाद हॉस्टल के कमरों से सीलिंग फैन हटाना या स्प्रिंग वाले पंखे लगाना केवल तात्कालिक, सतही और भौतिक उपाय हैं. मुख्य सवाल यह है कि क्या संस्थान निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने, प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और एक पारदर्शी, संवेदनशील व प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनाने जैसे बुनियादी संस्थागत सुधार लागू करने के लिए तैयार हैं?

आईआईटी बॉम्बे में घटी यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना केवल एक छात्र की आत्महत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में गहराई से जड़े जमा चुके तनाव, जातिगत पूर्वाग्रहों और प्रशासनिक संवेदनहीनता का एक भयावह तस्वीर जैसी लगती है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 22 Sep 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Bombay IIT Explainer
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