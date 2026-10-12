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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: बेटी के पीरियड्स आने पर शादी की फिक्र क्यों? बाल विवाह 30% कम, फिर चिंता कैसी

Explained: बेटी के पीरियड्स आने पर शादी की फिक्र क्यों? बाल विवाह 30% कम, फिर चिंता कैसी

'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान शुरू हुआ. इसका मकसद 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करना है. देशभर में 60 हजार से ज्यादा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर (CMPO) तैनात किए गए हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 12 Oct 2026 03:58 PM (IST)
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बाल विवाह के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक तरफ जहां बड़ी कामयाबी मिली है, वहीं चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है. अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर UNICEF और सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत में बाल विवाह की दर 1996 के 50 प्रतिशत से घटकर करीब 20 प्रतिशत रह गई है. दुनिया की हर तीन बाल वधुओं में से एक भारत में है. यहां हर पांचवीं युवा महिला की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है. तो फिर सुधार के बावजूद चिंता क्यों बनी हुई है...


Explained: बेटी के पीरियड्स आने पर शादी की फिक्र क्यों? बाल विवाह 30% कम, फिर चिंता कैसी

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राष्ट्रीय औसत के पीछे छिपी सच्चाई

CRY-चाइल्ड राइट्स एंड यू की CEO पूजा मारवाह ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रीय औसत राज्यों और ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के बीच बड़े अंतर को छुपा देता है. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश देश के आधे से ज्यादा बाल विवाहों के लिए जिम्मेदार हैं.

इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई कहे कि पूरे देश में बुखार कम हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी तेज बुखार है. बाल विवाह के मामले में भी यही हो रहा है. पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में तो 40 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो चुकी है.

मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 23.4 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 9 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 से पहले हुई है. मध्य प्रदेश में 2025 में 538 बाल विवाह के मामले दर्ज हुए, जो 2020 के 366 मामलों से कहीं ज्यादा हैं.

दूसरी तरफ, केरल और लक्षद्वीप जैसे राज्य-केंद्र शासित प्रदेश बहुत अच्छा कर रहे हैं.

बाल विवाह की असली वजह क्या है?

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) के राष्ट्रीय संयोजक रवि कांत कहते हैं, 'सबसे गरीब परिवार ही अपनी बेटियों की जल्दी शादी करते हैं, क्योंकि वे उन्हें खाना नहीं खिला सकते.' यह सोच है कि एक मुंह कम हो जाएगा, लेकिन असल में यह गरीबी का चक्र और गहरा हो जाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सामाजिक मानसिकता लड़कियों से यह नहीं पूछती कि वे क्या चाहती हैं. वह पढ़ाई करना चाहती हैं या शादी. ग्रामीण इलाकों में माता-पिता बेटी के माहवारी शुरू होते ही उसकी शादी की सोचने लगते हैं. लड़की के प्रेम संबंध में पड़ने और परिवार की बदनामी का डर भी एक बड़ी वजह है.

भारत में बाल विवाह पर कानून क्या कहता है?

बाल विवाह की रोकथाम अधिनियम, 2006 (PCMA) के तहत लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है. कानून के मुताबिक, अगर कोई वयस्क पुरुष नाबालिग लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल की कैद और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. जो कोई भी बाल विवाह करवाता, करता या उसमें मदद करता है, उसे भी दो साल की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में साफ कहा था कि बाल विवाह को शादी का नाम देकर छिपाया नहीं जा सकता- यह बच्चों से ज्यादती है.


Explained: बेटी के पीरियड्स आने पर शादी की फिक्र क्यों? बाल विवाह 30% कम, फिर चिंता कैसी

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भुवन ऋभु के मुताबिक, पिछले तीन सालों में 5.5 लाख से ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर ने कहा है कि सरकार नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है.

बाल विवाह की कीमत चुकाता कौन है?

बाल विवाह की सबसे बड़ी कीमत लड़कियों की सेहत चुकाती है. कम उम्र में गर्भधारण से मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहता है. मध्य प्रदेश में 14 साल की एक लड़की की शादी कर दी गई और 15 साल की उम्र में वह मां बन गई. अब वह गंभीर रूप से एनीमिक है, उसका हीमोग्लोबिन सिर्फ 7 है और उसका बच्चा कुपोषण का शिकार है. रिसर्चर्स का मानना है कि अगर शादी की उम्र 16 से बढ़ाकर 20 साल कर दी जाए तो जन्मों की संख्या में 20 से 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है.

तो क्या बाल विवाह की चिंता खत्म होगी?

UNICEF इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैकफ्री कहती हैं कि प्रगति तब और तेज होगी जब लड़कियों की आवाज को मजबूत किया जाएगा. लड़कियों को स्कूल भेजा जाए, स्वस्थ रखा जाए और फैसले लेने का हक दिया जाए. सबसे जरूरी है कि सरकारी योजनाएं उन सबसे गरीब परिवारों तक पहुंचें, जो अपनी बेटियों की शादी जल्दी करने पर मजबूर होते हैं. सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है. जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक यह लड़ाई अधूरी रहेगी.

रवि कांत ने कहा, 'सबसे गरीब लोग ही अपनी बेटियों की जल्दी शादी करने का फैसला करते हैं क्योंकि वे उन्हें खाना और बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते. इस वजह से सरकारी योजनाओं का कामयाब होना बेहद जरूरी है.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 12 Oct 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Marriage Child Marriage UNICEF Explainer CRIME CRIME NEWS
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