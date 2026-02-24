एबीपी नेटवर्क अपने प्रमुख शिखर सम्मेलन 'आइडियाज़ ऑफ़ इंडिया समिट' के पांचवें एडिशन की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसमें कई क्षेत्रों के प्रभावशाली लोग इस वक्त की प्रमुख चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आएंगे.

आइडियाज़ ऑफ़ इंडिया 2026 का आयोजन 27 और 28 फरवरी को ग्रैंड हयात मुंबई में होगा. इसमें कूटनीति, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, मनोरंजन और कल्चर को शामिल करते हुए दो दिवसीय कार्यक्रम का व्यापक एजेंडा पेश किया जाएगा. इस शिखर सम्मेलन का मकसद गहन और प्रभावशाली चर्चाओं के जरिए तेजी से बदलते राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य को समझाना है.

न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर चर्चा

इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा. जियोपॉलिटिकल तनाव और ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को लेकर बढ़ते दबाव पर चर्चा होगी. इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नया आकार देने वाली शक्तियों को समझने का प्रयास होगा.

इस सत्र में तीन प्रतिष्ठित स्कॉलर भाग लेंगे, जिनमें जॉन जे. मियर्सहाइमर, आर. वेंडेल हैरिसन, यान ज़ुएतोंग, मोनिका डफी टॉफ्ट शामिल हैं. ये तीनों स्कॉलर लगातार विकसित हो रही सुरक्षा संबंधी चिंताओं, नेतृत्व संकटों और वैचारिक संघर्षों का विश्लेषण करेंगे, जो वैश्विक व्यवस्था को नया रूप दे रहे हैं. संयुक्त चर्चा के अलावा प्रत्येक स्कॉलर अपने-अपने क्षेत्रों में गहन रिसर्च को लेकर अलग-अलग लेक्चर देंगे.

मियर्सहाइमर

परमाणु प्रसार, अमेरिकी विदेश नीति और वैश्विक शक्ति राजनीति पर अपने व्यापक शोध के आधार पर “US and India: A Very Rocky Relationship" विषय पर बोलेंगे.

यान ज़ुएतोंग

“The View from China: World Beyond the Great Wall” विषय पर जानकारी देंगे, जिसमें बीजिंग के रणनीतिक दृष्टिकोण और उभरती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में चीन की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा.

मोनिका डफी टॉफ्ट

“The World in Ferment: A Question of Leadership” विषय पर संबोधित करेंगी, जिसमें घरेलू राजनीति, जनसांख्यिकी, राष्ट्रवाद और धर्म वैश्विक शासन और सुरक्षा चिंताओं से किस प्रकार जुड़े हैं, इसका विश्लेषण किया जाएगा. वैश्विक राजनीति में अस्थिरता और नए गठबंधनों के आकार लेने के साथ आइडियाज़ ऑफ़ इंडिया 2026 एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहता है, जो जानकारीपूर्ण और विचार करने लायक बहस का केंद्र बने.

