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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाH1N1 के बढ़ते मामलों पर ICMR का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

H1N1 के बढ़ते मामलों पर ICMR का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लोगों से चिंता न करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले गंभीर नहीं है और इसके मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं.

Written By : मदीहा खान |  Updated at : 25 Aug 2026 10:10 PM (IST)
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भारत में H1N1 संक्रमण के मामले बढ़ रहे मामलों के बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) का बड़ा बयान सामने आया है. ICMR महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मंगलवार (25 अगस्त) को बताया कि केस बढ़ना मौसमी इंफ्लूएंजा के सामान्य चलन का हिस्सा है और वायरस के किसी नए वेरियंट की पहचान नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर मामले गंभीर नहीं हैं और मरीज बिना किसी खास इलाज के अपने आप ठीक हो जाते हैं.

उन्होंने कहा, ‘मौजूदा समय में फैल रहा H1N1 वायरस कोई नया या खतरनाक रूप नहीं है, बल्कि यह सामान्य मौसमी फ्लू जैसा ही है. इसके ज्यादातर संक्रमण गंभीर नहीं होते और मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं. यह पीडीएम-09 का वही जाना-पहचाना स्वरूप है, जो 2009 की महामारी के समय से मौजूद है.’ बहल ने कहा कि जिसे हम आमतौर पर सर्दी-जुकाम कहते हैं, वह अक्सर इंफ्लूएंजा वायरस के चलते होता है और एच1एन1, इन्फ्लुएंजा-ए का एक प्रकार है.

चिंता की बात नहीं - ICMR महानिदेशक

बहल ने कहा, 'चिंता की कोई बात नहीं है और यह पता लगाने के लिए हर व्यक्ति की जांच कराने की जरूरत नहीं है कि उसे किस प्रकार के वायरस की वजह से खांसी-जुकाम हुआ है. हर वायरस का प्रकोप एक समय चरम पर पहुंचता है और उसके बाद मामलों में कमी आने लगती है और इस बात का सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कोई प्रकोप कब चरम पर पहुंचेगा या उसमें कमी कब शुरू होगी.’

अगले कुछ सप्ताह में घट सकते हैं केस- बहल

हालांकि, उन्होंने अगेल कुछ हफ्तों में मामलों की संख्या घटने की उम्मीद जताई है. बहल ने कहा, ‘फिलहाल इन्फ्लुएंजा-ए H1N1 सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, जबकि H3N2 और इंफ्लूएंजा-बी विक्टोरिया के मामले भी सामने आ रहे हैं.’ उन्होंने फ्लू, खांसी, जुकाम या बुखार से पीड़ित लोगों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने, पौष्टिक भोजन करने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दी. 

लोगों को दी ये सलाह

ICMR महानिदेशक ने कहा कि खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना चाहिए. बार-बार हाथ धोने चाहिए और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए. बहल ने कहा कि सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. उन्होंने बुजुर्गों, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं सहित उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है, जिनमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ज्यादा खतरा है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग इंफ्लूएंजा का टीका लगवाने के बारे में अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?

About the author मदीहा खान

मदीहा खान पिछले 7 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहीं है. ग्राउंड रिपोर्टिंग और चुनाव कवरेज का अनुभव है.
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Published at : 25 Aug 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
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