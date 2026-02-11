ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर इस महीने के आखिर में चीन और पाकिस्तान की निगाहें राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में लगी होंगी. यहां भारतीय वायुसेना के 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर एक साथ करीब 12 हजार किलो बारूद के जरिए पूरी दुनिया को अपना फायर-पावर डेमो दिखाने जा रहा है. भारतीय वायुसेना 26 फरवरी को जैसलमेर में सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास करने जा रही है, जिसका नाम वायु शक्ति 2026 है.

77 फाइटर जेट के साथ IAF दिखाएगी दम

दो साल में एक बार होने वाली वायुशक्ति एक्सरसाइज में इस साल राफेल, सुखोई और एलसीए तेजस सहित कुल 77 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे. साथ में 43 हेलीकॉप्टर, 08 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बड़ी संख्या में ड्रोन हिस्सा लेंगे. वायुसेना के सबसे बड़े फायर-पावर डेमो में करीब 12 हजार किलो बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा.

वायुशक्ति एक्सरसाइज की कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार (11 फरवरी 2026) इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ (सह-प्रमुख) एयर मार्शल नागेश कपूर ने बताया कि इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर (7-10 मई) में किए गए हमलों को भी पोखरण रेंज में सिम्युलेट किया जाएगा. साथ में देशवासियों को वायुसेना की ताकत से रूबरू करा जाएगा. एक्सरसाइज का एक उद्देश्य, देश के युवाओं को वायुसेना के प्रति आकर्षित करना भी है.

एयर मार्शल ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

एयर मार्शल कपूर के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर से साफ हो चुका है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वाइस चीफ ने साफ तौर से कहा कि अगर हमारी धरती पर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसकी कीमत (पाकिस्तान को) चुकानी होगी.

मीडिया के सवाल पर एयर मार्शल ने कहा कि ये एक्सरसाइज चीन और पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज है. क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, चीन और पाकिस्तान का भारत के खिलाफ गठजोड़ देखा गया था. चीन के फाइटर जेट और एयर टू एयर मिसाइलों के अलावा सैटेलाइट ने भी भारतीय वायुसेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान से साझा की थी.

ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मचाई तबाही

पहलगाम नरसंहार (22 अप्रैल 2025) का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को तबाह करने के साथ, पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 02 रडार स्टेशन को जबरदस्त बमबारी से बर्बाद किया था. ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारतीय वायुसेना ने कई बड़ी एक्सरसाइज का आयोजन किया है. लेकिन इतना बड़ा फायर पावर डेमो पहली बार किया जा रहा है.