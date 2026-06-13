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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIAF Aircraft Crash: असम के जोरहाट में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश, सामने आया वीडियो

IAF Aircraft Crash: असम के जोरहाट में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश, सामने आया वीडियो

IAF Aircraft Crash: हादसे के बाद एयरफोर्स और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं. राहत कार्य जारी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

By : नीरज राजपूत | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह एक कार्गो विमान था, जिसका इस्तेमाल सैन्य सामान और जरूरी सामग्री की ढुलाई के लिए किया जाता है. घटना के बाद मौके पर राहत और जांच का काम जारी है.

लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा
भारतीय वायुसेना के अनुसार, यह दुर्घटना उस समय हुई जब AN-32 विमान जोरहाट एयरफील्ड पर उतरने की कोशिश कर रहा था. लैंडिंग के दौरान अचानक विमान हादसे का शिकार हो गया.

सप्लाई ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है AN-32
AN-32 भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान है, जिसका उपयोग सैनिकों, सैन्य उपकरणों और अन्य जरूरी सामान की ढुलाई के लिए किया जाता है. यह विमान दुर्गम इलाकों में भी संचालन के लिए जाना जाता है.

पायलट की मौत की आशंका
शुरुआती रिपोर्टों में आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में पायलट की जान जा सकती है. हालांकि भारतीय वायुसेना की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक हताहत की पुष्टि नहीं की गई है.

राहत और जांच अभियान जारी
हादसे के बाद एयरफोर्स और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं. राहत कार्य जारी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. वायुसेना ने कहा है कि मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Aircraft Crash IAF
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