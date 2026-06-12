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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता हमारी नेता हैं, न कि अभिषेक बनर्जी या कोई और… TMC में फूट के बीच दीदी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा

ममता हमारी नेता हैं, न कि अभिषेक बनर्जी या कोई और… TMC में फूट के बीच दीदी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा

West Bengal : सिन्हा ने कहा कि मैं लोगों का सुख-दुख का साथी हूं. मैं ममता बनर्जी के साथ था, हूं और रहूंगा. मेरा पार्टी बदलने का कोई फैसला नहीं है. मेरी नेता ममता बनर्जी हैं, और हमेशा रहेंगी. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 12 Jun 2026 06:47 PM (IST)
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Shatrughan Sinha on TMC Party Split: टीएमसी में मची फूट के बीच एक्टर और लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है. उनका यह बयान पार्टी में चल रही बगावत की खबर के बीच आया है. उन्होंने कहा है कि मेरी नेता ममता बनर्जी हैं, और हमेशा रहेंगी. 

सिन्हा ने कहा कि मैं लोगों का सुख-दुख का साथी हूं. मैं ममता बनर्जी के साथ था, हूं और रहूंगा. मेरा पार्टी बदलने का कोई फैसला नहीं है. कुछ लोग केस कारनामों के कारण, प्रलोभन के कारण, डर दबाव के कारण या और भी कई कारणों से जा सकते हैं. सभी मेरे कलीग हैं, अभिषेक बनर्जी भी मेरे कलीग हैं लेकिन मेरी नेता केवल ममता बनर्जी हैं. 

उन्होंने कहा कि बागी लोगों को सोचने की जरूरत है कि शिकायत करने का यह समय क्यों चुना गया है. कुछ लोग तो दीदी-दीदी करते थे. उनको कॉपी करते थे. जख्मों पर मरहम लगाने का समय था. एकजुटता दिखाने का समय था.

प्रशासन की भूल चूक को मुख्यमंत्री से जोड़ना गलत है: शत्रुघ्न सिन्हा 

इसके अलावा सिन्हा ने संदेशखाली से जुड़ी समस्या के बारे में भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि संदेशखाली की क्राइम की बातों को, प्रशासन की भूल चूक को मुख्यमंत्री से जोड़ना सही बात नहीं है. उत्तराखंड या उत्तरप्रदेश में हुए हादसों के लिए उनके मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. 

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मैं मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं: शत्रुघ्न सिन्हा

इससे पहले टीएमसी सांसद ने पार्टी में जारी बगावत के बीच कीर्ति आजाद के बाद पार्टी चीफ के पक्ष में अपनी बात रखी. उन्होंने साफ कहा था कि वह ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं. उन्होंने बागी नेताओं की लिस्ट में अपना नाम होने की बात को सिरे से खारिज करते हुए गुरुवार को पीटीआई से कहा था कि वह मुश्किल वक्त में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं. 

उन्होंने कहा था कि कई दिनों से मैं चर्चा का विषय हूं, चारों तरफ मेरे बारे में बातें हो रही हैं, कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ लोग अफवाहों के आधार पर कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूं, ऐसे तो मेरा स्वभाव बागी ही है. मैं तो हमेशा कहता हूं. अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं.

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Published at : 12 Jun 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
TMC Shatrughan Sinha WEST BENGAL
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