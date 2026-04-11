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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालड़की ने ठुकराया शादी का प्रस्ताव तो भड़का शख्स, लगा दिया HIV संक्रमित इंजेक्शन, घबराई लड़की ने कर लिया सुसाइड

लड़की ने ठुकराया शादी का प्रस्ताव तो भड़का शख्स, लगा दिया HIV संक्रमित इंजेक्शन, घबराई लड़की ने कर लिया सुसाइड

Hyderabad News: हैदराबाद में युवती ने आत्महत्या कर ली. उसे जबरन एचआईवी संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया गया था. इसके बाद से वह मानसिक दबाव से जूझ रही थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Apr 2026 02:56 PM (IST)
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हैदराबाद के पोचारम इलाके में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां 24 साल की एक युवती ने अपनी नानी के घर पर आत्महत्या कर ली. यह घटना उस हमले के करीब एक महीने बाद हुई, जिसमें एक रिश्तेदार ने जबरन उसे इंजेक्शन लगाया था.

TOI के अनुसार, आरोपी युवक जन्म से ही एचआईवी पॉजिटिव है. 11 मार्च को वह युवती के घर पहुंचा और शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद गुस्से में उसने अपने ही खून से भरी सिरिंज युवती को जबरन लगा दी. इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

पुलिस के मुताबिक, अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि उस घटना के बाद युवती एचआईवी पॉजिटिव हुई थी या नहीं. युवती ने आत्महत्या से पहले एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने लिखा कि आरोपी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी. उसने यह भी कहा कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही थीं, जिससे वह बहुत परेशान थी. उसने अपने माता-पिता से माफी भी मांगी.

इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत हुई खराब

युवती के माता-पिता और नानी फूल बेचने का काम करते हैं और घटना के समय घर पर नहीं थे. सुबह करीब 10 बजे जब नानी घर लौटीं, तब इस घटना का पता चला. पुलिस का कहना है कि परिवार के बयान के आधार पर यह जांच की जा रही है कि क्या आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी जोड़ा जा सकता है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी एक आईटी कंपनी में ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के रूप में काम करता था.

घटना वाले दिन वह युवती के घर में जबरन घुसा और मौका देखकर उस पर हमला किया. इंजेक्शन लगाने के बाद उसने युवती को बताया कि उसमें एचआईवी संक्रमित खून है और वहां से चला गया. शुरुआत में युवती ने इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन उसे बुखार और शरीर में दर्द होने लगा. परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां जांच के दौरान डॉक्टर को उसके हाथ पर निशान दिखा. पूछने पर युवती ने पूरी घटना के बारे में बताया. यह मामला अब और गंभीर हो गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: 'बीजेपी सत्ता में आई तो घुसपैठियों...', ममता सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा- हिंसा करने वालों पर होगा एक्शन

Published at : 11 Apr 2026 02:56 PM (IST)
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