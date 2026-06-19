हैदराबाद शहर के साइबरबाद IT हब के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अमेरिकी दूतावास को जोड़ने वाली एक सड़क का नाम अगले हफ़्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा. 23 जून से इस सड़क को 'डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू' कहा जाएगा और सड़क के दोनों तरफ़ साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर इस सड़क का नाम रखने का फ़ैसला किया है.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इसका उद्घाटन करेंगे और नाम का अनावरण करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर इस सड़क का नाम रखने के तुरंत बाद, सरकार एक और सड़क का नाम अमेरिका की टेक कंपनी 'गूगल' के नाम पर रखेगी. गूगल अमेरिका में सिलिकॉन वैली के बाद हैदराबाद में अपना दूसरा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना रहा है. यह बिल्डिंग अभी बन रही है और काम ज़ोरों पर है. यहां की सड़क का नाम 'गूगल स्ट्रीट' रखा जाएगा. यह अकेली सड़क नहीं है जिसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा जा रहा है; यहां पहले से ही ईरान के पहले सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी के सम्मान में 'इमाम खुमैनी रोड' नाम की एक सड़क मौजूद है.

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तेलंगाना सरकार के फैसले की आलोचना

CPIM के सीनियर नेता एम.ए. बेबी ने तेलंगाना सरकार के इस कदम की आलोचना की. X (ट्विटर) पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से सटी सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में रख रहे हैं, जो मानवता के ख़िलाफ़ साम्राज्यवादी युद्ध का मौजूदा चेहरा हैं और हमारे समय के हिटलर बनना चाहते हैं. अमेरिकी नौसेना ने कुछ दिन पहले ही एक निहत्थे कमर्शियल जहाज़ पर हमला किया और तीन भारतीय नाविकों की जान ले ली. जहां अमेरिकी सरकार ने अपने हमले जारी रखने की धमकी दी है, वहीं भारत सरकार इस कायराना मिसाइल हमले के ख़िलाफ़ ठीक से विरोध दर्ज कराने में नाकाम रही है और मोदी ने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. BJP को भारत की संप्रभुता और आत्म-सम्मान से समझौता करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और अब ऐसा लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता.

CPIM के सीनियर नेता का आरोप

CPIM के सीनियर नेता एम.ए. बेबी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस हाईकमान इस चौंकाने वाले कदम पर ध्यान देगा और दखल देकर इसे वापस लेने के लिए कहेगा. हमारे साम्राज्यवाद-विरोधी प्रतिरोध आंदोलन के आदर्शों को आगे बढ़ाने के दावे सिर्फ़ बातों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए. तेलंगाना सरकार यहां की सड़कों और गलियों का नाम इंटरनेशनल ब्रांड्स और हस्तियों के नाम पर रखकर हैदराबाद शहर को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहती है.

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