तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पॉश इलाके बंजारा हिल्स में शनिवार (27 सितंबर 2025) दोपहर एक चौंकाने वाली घटना ने स्थानीय निवासियों को दहशत में डाल दिया. बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के दायरे में स्थित बसवतारकम इंडो-अमेरिकन कैंसर अस्पताल के बाहर दो भिखारियों के बीच व्यक्तिगत विवाद के कारण चाकूबाजी हो गई. घटना के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर तेजधार हथियार से हमला किया, जिसमें दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. चाकू होने की जानकारी से आसपास के लोग भयभीत हो गए, और अस्पताल आने वाले मरीजों व परिजनों में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस के अनुसार, घटना दोपहर करीब 2 बजे हुई. दोनों आरोपी भिखारी, जो अस्पताल के आसपास भीख मांगने का काम करते हैं, आपस में पुरानी दुश्मनी के चलते भिड़ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने पास रखे चाकुओं का इस्तेमाल कर लिया. एक आरोपी ने बताया कि मामला भीख की कमाई को लेकर हुआ था, जबकि दूसरा पक्ष ने इसे व्यक्तिगत रंजिश का नाम दिया. अस्पताल के गेट के पास हुई इस झड़प के दौरान चीख-पुकार मच गई, और कई लोग घटनास्थल से दूर भागे. स्थानीय निवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद बंजारा हिल्स पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

भिखारियों को हिरासत में ले लिया

पुलिस ने फौरन दोनों भिखारियों को हिरासत में ले लिया और घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया. घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि चोटें गहरी होने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है. एसएचओ बंजारा हिल्स ने बताया, "हमने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है." पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन से भी सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं, जो जांच में सहायक साबित होंगे.

घटना ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया

बसवतारकम कैंसर अस्पताल, जो रोड नंबर 10 पर स्थित है, कैंसर रोगियों के लिए एक प्रमुख केंद्र है. यहां रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, इसलिए इस घटना ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल के आसपास भिखारियों और आवारा लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है. एक निवासी ने कहा, "चाकू जैसा खतरनाक हथियार भिखारियों के पास होना हैरान करने वाला है. प्रशासन को इस इलाके में गश्त बढ़ानी चाहिए."

ये भी पढ़ें: हैदराबाद में उफान पर मूसी नदी, हिमायत सागर के गेट खुलने से चादरघाट इलाकों में बाढ़ का कहर