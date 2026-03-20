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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइस राज्य ने बजट में कर दिया बड़ा ऐलान, 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये का फ्री जीवन बीमा

इस राज्य ने बजट में कर दिया बड़ा ऐलान, 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये का फ्री जीवन बीमा

Telangana Budget 2026: तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया. इसके तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को ₹5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Mar 2026 11:40 PM (IST)
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तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए राज्य के करोड़ों परिवारों को एक बड़ी सुरक्षा का भरोसा दिया. उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने 'इंदिरम्मा कुटुंब जीवन बीमा' योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को ₹5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा.

योजना राज्य में गरीब-मिडिल क्लास समेत सभी वर्गों पर होगी लागू

यह योजना राज्य में गरीब, मध्यमवर्गीय और संपन्न  सभी वर्गों के परिवारों पर समान रूप से लागू होगी. परिवार के मुखिया या किसी सदस्य की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को ₹5 लाख की बीमा राशि दी जाएगी. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने प्रारंभिक रूप से ₹4,000 करोड़ आवंटित किए हैं. तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून 2026 से इस योजना को आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा.

बजट में कल्याण, आवास और सिंचाई को सबसे अधिक महत्व

₹3.24 लाख करोड़ के इस बजट में कल्याण, आवास और सिंचाई को सबसे अधिक महत्व दिया गया है. छह चुनावी गारंटियों के लिए ₹50,713 करोड़ आवंटित किए गए हैं जिनमें किसान भरोसा के लिए ₹18,000 करोड़, इंदिरम्मा आवास के लिए ₹5,500 करोड़ और महालक्ष्मी योजना के लिए ₹4,305 करोड़ शामिल हैं.

वित्तमंत्री ने बजट पर क्या दी जानकारी? 

वित्त मंत्री ने कहा, 'हमने तेलंगाना की जनता के प्रति ईमानदारी से यह बजट तैयार किया है. बजट वे संख्याएं हैं जो जनता के इर्द-गिर्द घूमती हैं. हम किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित होकर आगे बढ़ रहे हैं.' इसके साथ ही सिंगरेनी कर्मचारियों और सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹1 करोड़ का बीमा कवर भी घोषित किया गया.

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु के ऑटो में लटका मिला Meta का ID कार्ड, वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर उठने लगे सवाल

Published at : 20 Mar 2026 11:40 PM (IST)
Tags :
TELANGANA NEWS Telangana Budget Telangana Budget 2026-27
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