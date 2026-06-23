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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद के कपरा में मुस्लिम लड़के को पाकिस्तानी कहने पर विवाद, सोसाइटी सेक्रेटरी ने बिना शर्त मांगी माफी

हैदराबाद के कपरा में मुस्लिम लड़के को पाकिस्तानी कहने पर विवाद, सोसाइटी सेक्रेटरी ने बिना शर्त मांगी माफी

Hyderabad Police: इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि हमें भड़काऊ बयानों की शिकायत मिली और हमने तुरंत सेक्रेटरी को बुलाया. अच्छी तरह से काउंसलिंग के बाद उन्होंने लिखित रूप में बिना शर्त माफी मांगी.

Written By : मोहसिन अली |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 23 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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  • यह विवाद छोटे सिविक मुद्दे से शुरू हुआ, शांतिपूर्ण सुलझा।

तेलंगाना में भड़काऊ बयानों को सार्वजनिक रूप से वापस लेने की यह पहली अहम घटना है. दरअसल, हैदराबाद के बाहरी इलाके कपरा में जनप्रिया लेक फ्रंट सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी मनोज कुमार ने पिछले मंगलवार (16 जून, 2026) को एक मुस्लिम लड़के से बिना शर्त माफी मांगी.

उन्होंने एक सिविक मुद्दे पर हुई तीखी बहस के दौरान उस लड़के को पाकिस्तानी कहा था. यह माफी तब मांगी गई जब समुदाय के लोगों ने दखल दिया और स्थानीय पुलिस ने सुलह की कोशिशें शुरू कीं. यह घटना रिहायशी इलाकों में तुरंत जवाबदेही और शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने का एक दुर्लभ उदाहरण है.

विवाद के पीछे का क्या था कारण?

जानकारी के अनुसार, कोडंगल की रहने वाली शेख नसीमा कापरा में जनप्रिय लेक फ्रंट अपार्टमेंट में रहती हैं. खराब सेहत की वजह से उनके रिश्तेदार का बेटा नदीम उनकी देखभाल के लिए हैदराबाद आ गया. इसी बीच, नसीमा के छोटे बेटे की दोस्त प्राची भी जरूरी वजहों से उनके घर में रहने लगी. पड़ोसियों ने प्राची के अपनी पालतू बिल्लियों को बालकनी में रखने पर ऐतराज जताया, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया. 

विवाद के बाद सोसायटी सेक्रेटरी ने क्या कहा?

इस विवादित घटना पर गहरा अफसोस जताते हुए सोसाइटी सेक्रेटरी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उनके शब्द पूरी तरह से अनजाने में और अचानक गुस्से में निकले थे. मनोज ने कहा, ‘मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिन्हें मेरी बातों से दुख पहुंचा है. मैं उस युवा लड़के से भी दिल से माफी मांगता हूं. मेरे शब्द जानबूझकर नहीं कहे गए थे.’

उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे सम्मान पर भी जोर दिया और बताया कि उनके ज्यादातर किरायेदार इसी समुदाय से हैं और उनका मकसद कभी भी उनका या उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करना नहीं था. 

मामले को लेकर स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या कहा?

मामले की गहराई से जांच करने पर स्थानीय रिपोर्टों से पता चला कि बहस शुरू में रिहायशी परिसर के अंदर पार्किंग और रखरखाव जैसे छोटे से सिविक मुद्दे पर शुरू हुई थी, जो जल्द ही तीखी बहस में बदल गई. कानून-व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए तनावपूर्ण स्थिति की जानकारी तुरंत स्थानीय अधिकारियों को दी गई. कपरा पुलिस इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी ने पुष्टि की कि दोनों पक्षों को औपचारिक काउंसलिंग के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन बुलाया गया था.

इंस्पेक्टर रेड्डी ने कहा, ‘हमें भड़काऊ बयानों के बारे में शिकायत मिली और हमने तुरंत सेक्रेटरी को बुलाया. अच्छी तरह से काउंसलिंग के बाद, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लिखित रूप में बिना शर्त माफी मांगी. हमने बिना कोई औपचारिक आपराधिक मामला दर्ज किए मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है.’

यह घटना दक्षिणी राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाल कायम करती है, जहां भड़काऊ बयानों के कारण अक्सर तुरंत सुलह के बजाय लंबी कानूनी लड़ाई होती है. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के त्वरित हस्तक्षेप और उसके बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की निवासियों ने काफी सराहना की है, जिससे हाउसिंग सोसाइटी में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल हो गया है.

युवक और उसके परिवार ने औपचारिक माफी को स्वीकार कर लिया है. समुदाय के नेताओं का मानना है कि खुली बातचीत और सख्त जवाबदेही का यह तरीका इसी तरह के विवादों को सुलझाने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रिहायशी इलाकों में होने वाली छोटी-मोटी बहसें भविष्य में बड़े सांप्रदायिक तनाव का रूप न लें. 

यह भी पढ़ेंः लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 बच्चों की मौत, राष्ट्रपति ने जताया दुख, जानें खड़गे ने क्या कहा

Published at : 23 Jun 2026 12:45 AM (IST)
Tags :
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