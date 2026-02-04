हैदराबाद के गोलकोंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 19 वर्षीय अरबी ट्यूटर ने अपनी ही छात्रा, जो महज सात साल की है. उसके साथ यौन उत्पीड़न जैसा घिनौना काम किया. यह घटना शनिवार (31 जनवरी 2026) रात करीब 9:30 बजे टोली चौकी में स्थित पैरामाउंट कॉलोनी में उस समय हुई, जब बच्ची के माता-पिता घर पर नहीं थे. आरोपी ट्यूटर ने घर में अकेले होने का फायदा उठाकर बच्ची की इज्जत से खिलवाड़ किया, जिसके बाद शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इंस्पेक्टर साईदुलु की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी रजाक बिहार राज्य का रहने वाला है और पिछले चार महीनों से इस परिवार के संपर्क में था. पीड़ित पिता ने अपनी तीनों बेटियों को धार्मिक और अरबी शिक्षा देने के लिए रजाक को ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया था. घटना के दिन परिजनों को जब आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाना पड़ा तो घर पर सिर्फ तीनों बहनें और ट्यूटर मौजूद थे. पुलिस जांच में सामने आया है कि रजाक ने पहले दो बड़ी बहनों को दूसरे कमरे में काम पर लगा दिया और फिर सात वर्षीय मासूम को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकत की.

घर जाकर पढ़ाने वाले ट्यूटर्स की काफी मांग

इस क्षेत्र में घर-घर जाकर पढ़ाने वाले ट्यूटर्स की काफी मांग होती है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय निवासियों में सनसनी फैला दी है. मासूम बच्ची ने जब अपने माता-पिता को इस पूरी घटना की जानकारी दी तो परिवार में कोहराम मच गया. बच्ची की हिम्मत की सराहना करते हुए परिजनों ने देर न करते हुए गोलकोंडा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामला दर्ज कराया. पुलिस ने शिकायत मिलते ही संजीदगता दिखाते हुए आरोपी रजाक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है और पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि दोषी को कानून के दायरे में लाया जाए.

