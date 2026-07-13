हैदराबाद रैपिडो विवाद: महिला और राइडर के बीच झगड़े का वीडियो वायरल, क्या है पूरा मामला

हैदराबाद का एक वीडियो चर्चा में है जिसमें रैपिडो राइडर एक महिला का पीछा करते और पेमेंट के विवाद को लेकर उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हुए दिख रहा है. हालांकि उस महिला ने राइडर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है और बाद में उत्पीड़न का झूठा केस करने की धमकी भी दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस क्लिप में राइडर शांत भाव से बात करते और बातचीत को रिकॉर्ड करते हुए महिला के व्यवहार पर सवाल उठाता दिखाई दे रहा है. ऑनलाइन शेयर की गई पोस्ट के अनुसार ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ, जब महिला ने राइडर को सवारी के बाद पैसे नहीं दिए. इसके बाद बहस हुई जो गाली-गलौज और एक-दूसरे पर आरोपों में बदल गई.

इस मामले में रैपिडो राइडर का पक्ष यह है कि वह महिला पर दबाव डाल रहा था कि मामला सड़क पर सुलझाने के बजाय आधिकारिक तौर पर सुलझाया जाए, लेकिन इन दावों की सच्चाई का पता पुलिस जांच और वेरिफाइड रिकॉर्ड से ही चल सकता है. फिलहाल उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से वायरल क्लिप और सोशल मीडिया पर घटना के बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला किसी से फोन पर बात करते हुए तेजी से चल रही है और रैपिडो राइडर उससे अपने पैसों को लेकर बात करता दिखाई देता है, लेकिन महिला तेजी से चलती रहती है और बीच-बीच में राइडर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है.

हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस का कोई बयान या औपचारिक शिकायत की पुष्टि नहीं हुई है. शहर में रैपिडो से जुड़ी घटनाएं पहले भी लोगों का ध्यान खींच चुकी हैं और इस नए मामले ने सुरक्षा, जवाबदेही और सड़क पर होने वाले झगड़ों में वीडियो सबूत के इस्तेमाल को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.



ये भी पढ़ें

4 महीने पहले की थी लव मैरिज, नई-नवेली दुल्हन ने की खुदकुशी, सुसाइट नोट में लिखा- मां मुझसे गलती हो गई