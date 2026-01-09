तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बाहरी इलाके हयातनगर में शुक्रवार (9 जनवरी 2026) की सुबह तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. फिल्म निर्माण दल (film crew) को लेकर विशाखापट्टनम से आ रही एक निजी बस पेड्डा अंबरपेट फ्लाईओवर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में बस चालक, उसके पिता और चालक दल के दो अन्य सदस्य घायल हो गए हैं. गनीमत रही कि हादसे के समय बस की गति और स्थिति के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने फिल्म उद्योग के कर्मचारियों की सुरक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं के जोखिम पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना शुक्रवार की सुबह उस समय हुई जब फिल्म क्रू विशाखापट्टनम में अपनी शूटिंग पूरी कर मानिकोंडा स्थित अपने आधार केंद्र की ओर लौट रहा था. जैसे ही बस पेड्डा अंबरपेट फ्लाईओवर के प्रवेश बिंदु पर पहुँची, चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. अनियंत्रित बस पहले सड़क के बीच बने डिवाइडर (मीडियन) से टकराई और फिर बीच सड़क पर ही पलट गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे में घायल हुए व्यक्तियों की पहचान

हादसे में घायल हुए व्यक्तियों की पहचान ड्राइवर विजय भास्कर रेड्डी और उनके पिता नरसी रेड्डी के रूप में हुई है. इनके अलावा बस में सवार एक इलेक्ट्रीशियन और एक अन्य क्रू मेंबर को भी चोटें आई हैं. स्थानीय लोगों और सूचना मिलने पर पहुँची हयातनगर पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं.

केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू

हयातनगर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. शुरुआती जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि सुबह के समय धुंध या चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ होगा. गौरतलब है कि इन दिनों संक्रांति के त्योहार के कारण सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा हुआ है और पुलिस ने हाल ही में कोहरे को लेकर सुरक्षा एडवाइजरी भी जारी की थी.

