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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचांदी मसूद मर्डर केसः पीड़ित की मां ने जीजा को मुख्य आरोपी बताया, पारिवारिक विवाद बना जांच का मुख्य बिंदु

चांदी मसूद मर्डर केसः पीड़ित की मां ने जीजा को मुख्य आरोपी बताया, पारिवारिक विवाद बना जांच का मुख्य बिंदु

Chandi Masood Murder: अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी उपलब्ध सुरागों पर काम कर रहे हैं. उनका मुख्य ध्यान इसमें शामिल हर व्यक्ति की पहचान करने, घटना के पीछे के मकसद का पता लगाने पर है.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Jun 2026 09:44 PM (IST)
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तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इलेक्ट्रीशियन एसके महबूब, जिन्हें चांदी मसूद के नाम से जाना जाता था, की हत्या की जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है. पीड़ित की मां ने सीधे तौर पर उनके जीजा पर हत्या का आरोप लगाया है. उनका बयान इस मामले में एक बड़ी घटना है, जिसने पहले ही पीड़ित की सोशल मीडिया पर मौजूदगी और अपराध की हिंसक प्रकृति के कारण लोगों का काफी ध्यान खींचा है. जांचकर्ता अब घटनाओं के पूरे क्रम का पता लगाने के लिए परिवार से जुड़े विवादों, गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक सबूतों की बारीकी से जांच कर रहे हैं.

अब तक की जांच में क्या हुआ खुलासा?

शुरुआती जांच से मिली जानकारी के अनुसार, परिवार में काफी समय से तनाव चल रहा था. पुलिस का मानना है कि निजी और घरेलू मामलों से जुड़े मतभेदों के कारण पीड़ित और कुछ रिश्तेदारों के बीच रिश्ते खराब हुए होंगे. जांचकर्ता अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे विवाद समय के साथ बढ़े और अंततः जानलेवा टकराव का कारण बने.

पुलिस सूत्रों का कहना है कि कथित तौर पर एक तीखी बहस हिंसक हो गई, जिसके बाद बेरहमी से हमला किया गया और पीड़ित को गंभीर चोटें आईं. जांचकर्ताओं को शक है कि हमले में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं और वे कथित तौर पर शामिल हर व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने घटना से जुड़ी सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए भौतिक सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान दर्ज करना और उपलब्ध सभी जानकारियों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है.

पारिवारिक विवाद का पहलू बना जांच का मुख्य केंद्र 

एक अहम घटनाक्रम तब सामने आया जब पीड़ित की मां ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि उन्होंने हमला होते देखा और बीच-बचाव करने की कोशिश की. उनके बयान के अनुसार, हमले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह हिंसा को रोक नहीं पाईं. जांच के दौरान इकट्ठा किए गए अन्य सबूतों के साथ उनके बयान की भी बारीकी से जांच किए जाने की उम्मीद है. उनके आरोपों ने पारिवारिक विवाद के पहलू पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है, जो अब जांच का मुख्य केंद्र लग रहा है. 

घटना से आसपास के इलाके में फैली दहशत

इस हत्या से इलाके में दहशत फैल गई और जल्द ही इसने आसपास के इलाकों से परे भी लोगों का ध्यान खींचा. घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल के पास जमा हो गए, जबकि पुलिस ने इलाके को सुरक्षित किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की. सोशल मीडिया पर पीड़ित की लोकप्रियता ने इस मामले में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है, जिससे यह हाल के दिनों में स्थानीय अपराध की सबसे ज़्यादा चर्चा वाली कहानियों में से एक बन गया है.

अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और सभी उपलब्ध सुरागों पर काम कर रहे हैं. उनका मुख्य ध्यान इसमें शामिल हर व्यक्ति की पहचान करने, घटना के पीछे के मकसद का पता लगाने और यह पक्का करने पर है कि इकट्ठा किए गए सबूत कानूनी कार्रवाई में मददगार साबित हों. 

यह भी पढे़ंः 'बाप को मारकर लाश के टुकड़े बाल्टियों में भरे', सूली पर लटकाए जाएंगे कलयुगी बेटा-बेटी, मां को भी उम्रकैद

Published at : 12 Jun 2026 09:44 PM (IST)
Tags :
Hyderabad POLICE MURDER CRIME TELANGANA
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