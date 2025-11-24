60 वर्षीय सीनियर पायलट पर महिला क्रू मेंबर से दुष्कर्म का आरोप, हैदराबाद में केस दर्ज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

एक प्रतिष्ठित एयरलाइन के 60 वर्षीय सीनियर कैप्टन रोहित सारन पर एक 26 वर्षीय महिला क्रू मेंबर से कथित तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है. यह घटना 18 नवंबर, 2025 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उनके लेओवर (ठहराव) के दौरान हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हैदराबाद के बेगमपेट थाने में एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे अब जांच के लिए बेंगलुरु के हलासुरु पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला क्रू मेंबर ने बेगमपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 (जो पहले IPC की धारा 376 थी) के तहत मामला दर्ज किया. यह धारा दुष्कर्म के गंभीर आरोपों से संबंधित है, चूंकि घटना का स्थान बेंगलुरु था, इसलिए जांच के लिए मामले को वहां के संबंधित थाने, हलासुरु पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया है, ताकि सबूतों और गवाहों का पता लगाना आसान हो सके.

पीड़िता ने पुलिस से कहा- सीनियर पायलट ने की थी जबरदस्ती

आरोपी कैप्टन रोहित सारन विमानन क्षेत्र में कई दशकों के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ पायलट हैं, जिससे इस आरोप ने उड्डयन समुदाय को हिलाकर रख दिया है. घटना के समय दोनों के बीच पेशेवर संबंध थे और वे एक ही उड़ान के दल का हिस्सा थे. बेंगलुरु में लेओवर के दौरान यह घटना कथित तौर पर एक होटल में घटित हुई. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी पायलट ने उसके साथ जबरदस्ती की.

जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को एयरलाइन ने किया निलंबित

बेंगलुरु पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और कहा कि जल्द ही आरोपी पायलट से पूछताछ की जाएगी. पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित सबूतों को भी खंगाल रही है, ताकि घटना की पुष्टि हो सके. इस बीच, एयरलाइन कंपनी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को निलंबित कर दिया गया है.

