हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया60 वर्षीय सीनियर पायलट पर महिला क्रू मेंबर से दुष्कर्म का आरोप, हैदराबाद में केस दर्ज

60 वर्षीय सीनियर पायलट पर महिला क्रू मेंबर से दुष्कर्म का आरोप, हैदराबाद में केस दर्ज

आरोपी कैप्टन रोहित सारन विमानन क्षेत्र में कई दशकों के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ पायलट हैं, जिससे इस आरोप ने उड्डयन समुदाय को हिलाकर रख दिया है. घटना के समय दोनों के बीच पेशेवर संबंध थे.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

एक प्रतिष्ठित एयरलाइन के 60 वर्षीय सीनियर कैप्टन रोहित सारन पर एक 26 वर्षीय महिला क्रू मेंबर से कथित तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगा है. यह घटना 18 नवंबर, 2025 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में उनके लेओवर (ठहराव) के दौरान हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हैदराबाद के बेगमपेट थाने में एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे अब जांच के लिए बेंगलुरु के हलासुरु पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला क्रू मेंबर ने बेगमपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 63 (जो पहले IPC की धारा 376 थी) के तहत मामला दर्ज किया. यह धारा दुष्कर्म के गंभीर आरोपों से संबंधित है, चूंकि घटना का स्थान बेंगलुरु था, इसलिए जांच के लिए मामले को वहां के संबंधित थाने, हलासुरु पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया है, ताकि सबूतों और गवाहों का पता लगाना आसान हो सके.

पीड़िता ने पुलिस से कहा- सीनियर पायलट ने की थी जबरदस्ती

आरोपी कैप्टन रोहित सारन विमानन क्षेत्र में कई दशकों के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ पायलट हैं, जिससे इस आरोप ने उड्डयन समुदाय को हिलाकर रख दिया है. घटना के समय दोनों के बीच पेशेवर संबंध थे और वे एक ही उड़ान के दल का हिस्सा थे. बेंगलुरु में लेओवर के दौरान यह घटना कथित तौर पर एक होटल में घटित हुई. पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी पायलट ने उसके साथ जबरदस्ती की.

जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को एयरलाइन ने किया निलंबित

बेंगलुरु पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. उन्होंने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और कहा कि जल्द ही आरोपी पायलट से पूछताछ की जाएगी. पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित सबूतों को भी खंगाल रही है, ताकि घटना की पुष्टि हो सके. इस बीच, एयरलाइन कंपनी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक आंतरिक जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी होने तक आरोपी पायलट को निलंबित कर दिया गया है.

यह भी पढ़ेंः PNB फ्रॉड केस में मेहुल चौकसी के खिलाफ बड़ा एक्शन, ED ने लिक्विडेटर को 4 फ्लैट किए हैंडओवर

Published at : 24 Nov 2025 08:38 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Sexual Assault Bangalore Hyderabad POLICE Begumpet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
Advertisement

वीडियोज

Sholay की 50 साल पुरानी Motorcycle, Jai-Veeru की दोस्ती, यादें और Cinema की Legacy
Actor Dharmendra Passes Away: धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Actor Dharmendra Passes Away:'सबकी मदद करने वाले चले गए ',धमेंद्र को याद कर भावुक हुए Nitin Gadkari
Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
नौकरी
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget