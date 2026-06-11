Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रेल के लिए मामला ED को सौंपा जाएगा।

हैदराबाद सिटी पुलिस ने बुधवार (10 जून, 2026) को IGNITE से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया है. IGNITE एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम है, जिसके बारे में शक है कि यह एक लंबे समय से चल रहे फाइनेंशियल फ्रॉड नेटवर्क का नया रूप है. इस नेटवर्क ने पिछले दो दशकों में GoldQuest, QuestNet और QNet जैसी कई पहचानों के जरिए पूरे भारत में लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है.

शुरुआती जांच के मुताबिक, हांगकांग में हेडक्वार्टर वाली और joinignite.com डोमेन के जरिए चलने वाली IGNITE, उन पुरानी कंपनियों का ही नया रूप है, जिनके खिलाफ देशभर में हजारों मामले दर्ज हैं. इसके फाउंडर पथमन सेनाथिराजा को मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज FIR में पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है और वह अभी हांगकांग से गिरफ्तारी से बच रहे हैं.

कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर होता था फ्रॉड

लोगों को यह कहकर लुभाया जाता था कि 5 से 10 लाख रुपये के निवेश से दो साल के अंदर 3 से 4 करोड़ रुपये का रिटर्न मिल सकता है. कई लोगों को तो अपने तथाकथित निवेश के लिए फिनटेक कंपनियों से 19 से 22 प्रतिशत की ब्याज दर पर पर्सनल लोन लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था. इस स्कीम ने पार्ट-टाइम नौकरी के मौकों और ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाले ई-कॉमर्स इन्वेस्टमेंट प्लान के बहाने सॉफ्टवेयर कर्मचारियों, व्यापारियों, गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया.

विदेशी मनी-ट्रेल की जांच के लिए ED को सौंपा जाएगा केस- वीसी सज्जनार

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने 2012 की एक गोपनीय 458-पन्नों की रिपोर्ट में GoldQuest और QuestNet को पोंजी स्कीम वाली कंपनियां घोषित किया था और इस नेटवर्क को एक संभावित खतरा बताया था. उस चेतावनी के बावजूद, जांचकर्ताओं का कहना है कि यह नेटवर्क नई पहचानों के साथ काम करता रहा.

हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने पुष्टि की कि इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड हांगकांग, दुबई और मलेशिया में हैं. उन्होंने घोषणा की कि इंटरनेशनल मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) की आगे की फाइनेंशियल जांच के लिए इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपा जाएगा.

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