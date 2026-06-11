हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद पुलिस की IGNITE MLM रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 5,000 करोड़ से ज्यादा का दो दशक पुराना वित्तीय फ्रॉड मामला, 6 गिरफ्तार

हैदराबाद पुलिस की IGNITE MLM रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 5,000 करोड़ से ज्यादा का दो दशक पुराना वित्तीय फ्रॉड मामला, 6 गिरफ्तार

Financial Fraud Case: हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने घोषणा की कि इंटरनेशनल मनी ट्रेल की आगे की फाइनेंशियल जांच के लिए इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपा जाएगा.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 11 Jun 2026 11:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रेल के लिए मामला ED को सौंपा जाएगा।

हैदराबाद सिटी पुलिस ने बुधवार (10 जून, 2026) को IGNITE से जुड़े छह लोगों को गिरफ्तार किया है. IGNITE एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम है, जिसके बारे में शक है कि यह एक लंबे समय से चल रहे फाइनेंशियल फ्रॉड नेटवर्क का नया रूप है. इस नेटवर्क ने पिछले दो दशकों में GoldQuest, QuestNet और QNet जैसी कई पहचानों के जरिए पूरे भारत में लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है.

शुरुआती जांच के मुताबिक, हांगकांग में हेडक्वार्टर वाली और joinignite.com डोमेन के जरिए चलने वाली IGNITE, उन पुरानी कंपनियों का ही नया रूप है, जिनके खिलाफ देशभर में हजारों मामले दर्ज हैं. इसके फाउंडर पथमन सेनाथिराजा को मुंबई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज FIR में पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है और वह अभी हांगकांग से गिरफ्तारी से बच रहे हैं. 

कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर होता था फ्रॉड

लोगों को यह कहकर लुभाया जाता था कि 5 से 10 लाख रुपये के निवेश से दो साल के अंदर 3 से 4 करोड़ रुपये का रिटर्न मिल सकता है. कई लोगों को तो अपने तथाकथित निवेश के लिए फिनटेक कंपनियों से 19 से 22 प्रतिशत की ब्याज दर पर पर्सनल लोन लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था. इस स्कीम ने पार्ट-टाइम नौकरी के मौकों और ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाले ई-कॉमर्स इन्वेस्टमेंट प्लान के बहाने सॉफ्टवेयर कर्मचारियों, व्यापारियों, गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया. 

विदेशी मनी-ट्रेल की जांच के लिए ED को सौंपा जाएगा केस- वीसी सज्जनार

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने 2012 की एक गोपनीय 458-पन्नों की रिपोर्ट में GoldQuest और QuestNet को पोंजी स्कीम वाली कंपनियां घोषित किया था और इस नेटवर्क को एक संभावित खतरा बताया था. उस चेतावनी के बावजूद, जांचकर्ताओं का कहना है कि यह नेटवर्क नई पहचानों के साथ काम करता रहा.

हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने पुष्टि की कि इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड हांगकांग, दुबई और मलेशिया में हैं. उन्होंने घोषणा की कि इंटरनेशनल मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) की आगे की फाइनेंशियल जांच के लिए इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपा जाएगा. 

यह भी पढ़ेंः केरल के पूर्व CM की बेटी को ED ने क्यों भेजा समन? वीणा टी ने खराब सेहत का हवाला देकर की नई तारीख की मांग

Published at : 11 Jun 2026 11:38 PM (IST)
Tags :
VC Sajjanar Hyderabad POLICE TELANGANA Financial Fraud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगले एक हफ्ते में दक्षिण-पश्चिम मानसून दिखाएगा असर, दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट
अगले एक हफ्ते में दक्षिण-पश्चिम मानसून दिखाएगा असर, दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट
इंडिया
अहमदाबाद AI-171 हादसाः टेकऑफ के बाद के वो 6 सेकंड, जिसके डेटा में छिपा है 260 मौतों का पूरा सच
अहमदाबाद AI-171 हादसाः टेकऑफ के बाद के वो 6 सेकंड, जिसके डेटा में छिपा है 260 मौतों का पूरा सच
इंडिया
बस्तर में खेतों तक पानी, युवाओं को काम और... नीति आयोग की बैठक में CM विष्णुदेव साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन
बस्तर में खेतों तक पानी, युवाओं को काम और... नीति आयोग की बैठक में CM ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन
इंडिया
हैदराबाद पुलिस की IGNITE MLM रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 5,000 करोड़ से ज्यादा का दो दशक पुराना वित्तीय फ्रॉड मामला, 6 गिरफ्तार
हैदराबाद पुलिस की IGNITE MLM रैकेट पर बड़ी कार्रवाई, 5,000 करोड़ से ज्यादा का दो दशक पुराना वित्तीय फ्रॉड मामला, 6 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता छूटी, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता छूटी, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
बॉलीवुड
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget