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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासस्ता सोना स्कैम: हैदराबाद के बिजनेसमैन को 2 करोड़ का चूना, जानें पूरा मामला

सस्ता सोना स्कैम: हैदराबाद के बिजनेसमैन को 2 करोड़ का चूना, जानें पूरा मामला

विदेशों से बहुत कम कीमत पर इम्पोर्टेड सोना दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक कथित अंतरराज्यीय स्कैमर को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी ने दावा किया था कि उसके विदेशी सोना सप्लायर्स से संपर्क हैं.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 30 Jul 2026 11:26 AM (IST)
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दुबई और श्रीलंका से बहुत कम कीमत पर इम्पोर्टेड सोना दिलाने का झांसा देकर एक कथित अंतरराज्यीय स्कैमर ने हैदराबाद के एक बिजनेसमैन से 2 करोड़ रुपये ठग लिए. बाद में हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) ने उसे गिरफ़्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत 'ऑर्गनाइज़्ड क्राइम' (संगठित अपराध) से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि वह एक संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा था, जो कथित तौर पर लोगों को स्कैम में फंसाने के लिए सोने के बिस्कुट के WhatsApp वीडियो का इस्तेमाल करता था.

आरोपी कोंडापुरम लक्ष्मीकांत रेड्डी, जो महबूबनगर के कोइलकोंडा मंडल के अय्यावरीपल्ली गांव का रहने वाला है, उसे CCS की जांच के बाद गिरफ़्तार किया गया है और 12वीं एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मीकांत रेड्डी ने दावा किया था कि उसके विदेशी सोना सप्लायर्स से संपर्क हैं और उसने दुबई और श्रीलंका से मुंबई के रास्ते बाज़ार भाव से काफी कम कीमत पर इम्पोर्टेड सोना दिलाने का वादा किया था.

'सोने के बिस्कुट के WhatsApp वीडियो भेजे'
इस स्कीम को असली दिखाने के लिए उसने कथित तौर पर सोने के बिस्कुट के WhatsApp वीडियो भेजे, जिनमें उन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार दिखाया गया था, ताकि पीड़ितों को यकीन हो जाए कि कंसाइनमेंट असली है. जल्दी और भारी मुनाफे के लालच में आकर शिकायतकर्ता ने आरोपी को लगभग 2 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए.

आदतन अपराधी है लक्ष्मीकांत रेड्डी 
शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर कई अन्य लोगों को ठगने और बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए इसी तरीके (modus operandi) का इस्तेमाल किया था. पुलिस ने बताया कि लक्ष्मीकांत रेड्डी एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, अपहरण, धमकी और वित्तीय धोखाधड़ी के 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि लक्ष्मीकांत रेड्डी के खिलाफ 2021 और 2025 के बीच महंकाली, रायदुर्गम, KPHB, माधापुर, कोइलकोंडा और पेंडुर्थी (विशाखापत्तनम) पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए हैं. इन अपराधों में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, अपहरण, धमकी और अन्य वित्तीय अपराध शामिल हैं. सनाथ नगर के रहने वाले राकेश बलराम गौड़ की शिकायत पर यह मामला क्राइम नंबर 147/2026 के तौर पर दर्ज किया गया. 

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Published at : 30 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
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