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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, सात बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

हैदराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, सात बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू

Illegal Bangladeshi in Hyderabad: हिरासत में लिए गए बांग्लादेशियों में चार महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं, जिन्हें इस वक्त एक डिपोर्टेशन सेंटर में भेजा जा रहा है और जरूरी प्रक्रियाएं जारी हैं.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jun 2026 08:04 PM (IST)
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हैदराबाद पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स के एक जॉइंट ऑपरेशन में सात बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है. आरोप है कि वे बिना वैध ट्रैवल या इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के हैदराबाद में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे. इस घटना ने गैर-कानूनी इमिग्रेशन, पहचान की जांच और विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों को लागू करने पर फिर से ध्यान खींचा है. अधिकारियों ने सातों बांग्लादेशियों के डिपोर्टेशन के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.

खास इंटेलिजेंस जानकारी और लगातार निगरानी के आधार पर, कानून लागू करने वाले अधिकारियों ने इन लोगों को गजुला रामाराम-जीडी मेटला इलाके में एक किराये के मकान में ढूंढ़ निकाला. जांच-पड़ताल और पूछताछ के बाद, अधिकारियों को पता चला कि हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने की इजाजत देने वाला कोई अन्य कागजात नहीं थे.

तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही कार्रवाई

शुरुआती जांच से पता चला कि यह ग्रुप गैर-कानूनी रास्तों से देश में आया था और बिना कानूनी इजाजत के अलग-अलग जगहों पर रह रहा था. इसके बाद अधिकारियों ने सभी सात लोगों को हिरासत में ले लिया और विदेशी नागरिकों से जुड़े कानूनों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी.

सीनियर पुलिस अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की और प्रक्रिया के अगले चरण के लिए जरूरी हिरासत और मूवमेंट-कंट्रोल ऑर्डर हासिल किए. अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्रवाई तय कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही हैं.

घुसपैठियों में चार महिलाएं और तीन पुरुष शामिल 

हिरासत में लिए गए लोगों, जिनमें चार महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं, को एक डिपोर्टेशन सेंटर में भेजा जा रहा है, जहां आगे की जांच और डॉक्यूमेंटेशन की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. ऐसे सेंटर्स का इस्तेमाल आमतौर पर उन विदेशी नागरिकों को रखने के लिए किया जाता है, जिनकी नागरिकता की स्थिति तो तय हो गई है, लेकिन प्रशासनिक और डिप्लोमैटिक जरूरतों के कारण उनका डिपोर्टेशन अभी बाकी है. स्वदेश भेजने से पहले आमतौर पर कई एजेंसियों से जांच की जरूरत होती है.

अधिकारियों ने किस बात पर दिया जोर

यह मामला देश में बिना वैध इमिग्रेशन स्टेटस के रह रहे लोगों की पहचान करने पर बढ़ते फोकस को दिखाता है. सिक्योरिटी एनालिस्ट का कहना है कि इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन बिना डॉक्यूमेंट वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाने का एक अहम जरिया बन गए हैं, खासकर तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों में, जहां किराये के मकान और अनौपचारिक रोजगार नेटवर्क के कारण उनका पता लगाना मुश्किल हो सकता है. अधिकारी अक्सर ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए लोकल इंटेलिजेंस, निगरानी की जानकारी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सहारा लेते हैं.

इस घटना ने किरायेदार के वेरिफिकेशन, इमिग्रेशन नियमों का पालन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों और लोकल कम्युनिटी के बीच तालमेल के महत्व पर भी फिर से चर्चा शुरू कर दी है. अधिकारी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि प्रॉपर्टी मालिकों और एम्प्लॉयर्स की यह जिम्मेदारी है कि वे यह पक्का करें कि उनकी प्रॉपर्टी में रहने या काम करने वाले लोगों के पास वैध डॉक्यूमेंट्स हों.

अब जब डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ध्यान कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने और नागरिकता की पुष्टि करने पर होगा. यह मामला सुरक्षा एजेंसियों की उन लगातार कोशिशों की याद दिलाता है, जिनके जरिए वे घुसपैठ पर नजर रखती हैं और देश में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, रहने और आवाजाही से जुड़े मौजूदा कानूनों को लागू करती हैं. 

यह भी पढ़ेंः ‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें किसे दी चेतावनी

Published at : 13 Jun 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Hyderabad POLICE Illegal Bangladeshi TELANGANA
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