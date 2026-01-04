पुलिस ने पकड़ा तो सांप ले आया शराबी ऑटो ड्राइवर! डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा तो देने लगा धमकी

हैदराबाद के पुराने शहर (Old City) में यातायात पुलिस के लिए शुक्रवार की रात एक दहशत भरा अनुभव रहा, जब एक साधारण सी चेकिंग अभियान में एक शराबी ऑटो ड्राइवर ने ऐसी हरकत की जिसने सबके होश उड़ा दिए. जब पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर से वाहन के दस्तावेज मांगे, तो उसने अपनी जेब से लाइसेंस या परमिट के बजाय एक सांप निकाल लिया.

घटना की शुरुआत तब हुई जब हैदराबाद पुलिस की टीम ने पुराने शहर में ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चला रही थी. इसी दौरान पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा को रोका. पुलिसकर्मियों को जब ड्राइवर पर शराब के नशे का संदेह हुआ और उन्होंने उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई. नियमों के मुताबिक, पुलिस ने उसके वाहन को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी.

आरोपी ड्राइवर अचानक आक्रामक हो गया

वाहन जब्त होने के डर से आरोपी ड्राइवर अचानक आक्रामक हो गया. कागजात दिखाने के बजाय, उसने अपने कपड़ों में छिपाए एक सांप (जो संभवतः मृत था) को बाहर निकालकर पुलिस टीम पर हमले की धमकी दी. इस अचानक और अप्रत्याशित हमले से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए. इसी बीच, आरोपी ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर अपना ऑटो छोड़कर वहां से फरार हो गया. स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है.

आरोपी के खिलाफ किस धारा के तहत दर्ज हुए केस?

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 (सरकारी काम में बाधा डालना) और मोटर वाहन अधिनियम के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने संबंधी कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे में धुत्त होकर जानलेवा हथियार (यहां तक कि एक सांप भी) का इस्तेमाल करके पुलिस को डराना एक गंभीर अपराध है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

