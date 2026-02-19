हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHyderabad: एनएच-44 पर एपीएसआरटीसी बस पलटी, 20 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर, कर्नूल अस्पताल में भर्ती

Hyderabad: एनएच-44 पर एपीएसआरटीसी बस पलटी, 20 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर, कर्नूल अस्पताल में भर्ती

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ के पास चालक का नियंत्रण बिगड़ गया. बस सड़क किनारे फिसलते हुए एक तरफ पलट गई.

By : मोहसिन अली | Updated at : 19 Feb 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद से अनंतपुर जा रही आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) की बस एनएच-44 पर इटिक्यालपाडु स्टेज के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कम से कम 20 यात्री घायल हो गए और चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना सुबह के व्यस्त समय में हुई, जब बस में लंबी दूरी के यात्री सवार थे. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला और कर्नूल सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ के पास चालक का नियंत्रण बिगड़ गया. बस सड़क किनारे फिसलते हुए एक तरफ पलट गई. पलटने के बाद यात्रियों में अफरातफरी मच गई. कुछ लोग सीटों के बीच फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला. पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई. प्राथमिक उपचार के बाद सभी 20 घायलों को कर्नूल के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि चार यात्रियों को सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और चालक की थकान को संभावित कारण माना जा रहा है. हालांकि, वाहन की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है. बस में कितने यात्री सवार थे, इसकी सटीक संख्या की पुष्टि की जा रही है. निगम अधिकारियों ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च उठाया जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

एनएच-44 देश के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है और इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. सड़क सुरक्षा नियमों के तहत 1989 से मोटर वाहन अधिनियम में समय-समय पर संशोधन कर सख्ती बढ़ाई गई है, और 2019 के संशोधन के बाद तेज रफ्तार व लापरवाही पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद लंबी दूरी की बसों में ओवरस्पीडिंग और चालक की थकान जैसे मुद्दे बार-बार सामने आते रहे हैं.

Published at : 19 Feb 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Bus Accident Hyderabad Hyderabad News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Hyderabad: एनएच-44 पर एपीएसआरटीसी बस पलटी, 20 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर, कर्नूल अस्पताल में भर्ती
Hyderabad: एनएच-44 पर एपीएसआरटीसी बस पलटी, 20 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर, कर्नूल अस्पताल में भर्ती
इंडिया
NIA अफसर बनकर बेरोजगारों को ठग रहा था मुदस्सर, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास से दबोचा, जानें कश्मीर कनेक्शन
NIA अफसर बनकर बेरोजगारों को ठग रहा था मुदस्सर, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास से दबोचा, जानें कश्मीर कनेक्शन
इंडिया
UP Politics: पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-ब्रजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
इंडिया
राज्यसभा में विपक्ष का गेम ओवर! विधायकों के नंबर से बीजेपी का जैकपॉट, ताश की तरह बिखरेगा अपोजिशन
राज्यसभा में विपक्ष का गेम ओवर! विधायकों के नंबर से बीजेपी का जैकपॉट, ताश की तरह बिखरेगा अपोजिशन
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
बिहार
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
CM नीतीश कुमार को RJD सांसद ने लिखा पत्र, 'बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से संबंध तोड़ें'
इंडिया
UP Politics: पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-बृजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
पहले योगी से मिले RSS चीफ मोहन भागवत फिर केशव-बृजेश से मुलाकात, यूपी में अंदरखाने क्या पक रहा?
क्रिकेट
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
शिक्षा
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget