हैदराबाद से अनंतपुर जा रही आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) की बस एनएच-44 पर इटिक्यालपाडु स्टेज के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कम से कम 20 यात्री घायल हो गए और चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. दुर्घटना सुबह के व्यस्त समय में हुई, जब बस में लंबी दूरी के यात्री सवार थे. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला और कर्नूल सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और मोड़ के पास चालक का नियंत्रण बिगड़ गया. बस सड़क किनारे फिसलते हुए एक तरफ पलट गई. पलटने के बाद यात्रियों में अफरातफरी मच गई. कुछ लोग सीटों के बीच फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला. पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई. प्राथमिक उपचार के बाद सभी 20 घायलों को कर्नूल के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि चार यात्रियों को सिर और छाती में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और चालक की थकान को संभावित कारण माना जा रहा है. हालांकि, वाहन की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है. बस में कितने यात्री सवार थे, इसकी सटीक संख्या की पुष्टि की जा रही है. निगम अधिकारियों ने कहा है कि घायलों के इलाज का खर्च उठाया जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.

एनएच-44 देश के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है और इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. सड़क सुरक्षा नियमों के तहत 1989 से मोटर वाहन अधिनियम में समय-समय पर संशोधन कर सख्ती बढ़ाई गई है, और 2019 के संशोधन के बाद तेज रफ्तार व लापरवाही पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद लंबी दूरी की बसों में ओवरस्पीडिंग और चालक की थकान जैसे मुद्दे बार-बार सामने आते रहे हैं.