हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियान सुनवाई, न याचिका खारिज... अदालत ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ शिकायत पर कहा- ‘गलत कोर्ट में आया मामला’

न सुनवाई, न याचिका खारिज... अदालत ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ शिकायत पर कहा- ‘गलत कोर्ट में आया मामला’

कानूनी विशेषज्ञ का कहना है कि याचिका वापस करना और खारिज करना अलग बात है. अदालत का आदेश न तो आरोपों को गलत साबित करता है और न ही शिकायत में नामजद किसी व्यक्ति के बेगुनाह या दोषी होने का फैसला करता है.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jun 2026 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता और तेलंगाना AICC प्रभारी मीनाक्षी नटराजन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. एक कानूनी विवाद, जिसने पहले ही राजनीतिक ध्यान खींचा है, तब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया, जब हैदराबाद की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन और कई अन्य राजनीतिक हस्तियों के नाम वाली याचिका वापस कर दी. इस मामले के खत्म होने की अटकलों के उलट, अदालत ने आरोपों की असलियत की जांच नहीं की और न ही किसी आरोपी को कोई राहत दी. इसके बजाय, अदालत ने फैसला सुनाया कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई एक खास स्पेशल कोर्ट में ही होनी चाहिए.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

यह विवाद कांग्रेस नेता बंदारू श्रीलता के आरोपों से शुरू हुआ, जिन्होंने पार्टी के एक पदाधिकारी पर शारीरिक उत्पीड़न और उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया था. इन आरोपों के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और FIR भी हुई. हालांकि, विवाद तब और बढ़ गया जब कई राजनीतिक नेताओं को आरोपी बनाते हुए एक निजी शिकायत दर्ज कराई गई. 

सुनवाई के दौरान, अदालत के सामने मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि आरोप सही हैं या गलत. ध्यान अधिकार क्षेत्र से जुड़े कानूनी सवाल पर चला गया. एक आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि शिकायत में चुने हुए प्रतिनिधियों और सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के नाम शामिल थे, इसलिए मामले की सुनवाई केवल जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए तय स्पेशल कोर्ट में ही हो सकती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई और याचिका वापस कर दी.

मामले पर कानूनी विशेषज्ञ की राय क्या?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि याचिका वापस करना उसे खारिज करने से बिल्कुल अलग बात है. अदालत का आदेश न तो आरोपों को गलत साबित करता है और न ही शिकायत में नामजद किसी व्यक्ति के बेगुनाह या दोषी होने का फैसला करता है. इसके बजाय यह शिकायतकर्ता के लिए उसी शिकायत के साथ सही न्यायिक मंच पर जाने का रास्ता खुला रखता है.

इस मामले ने इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि याचिका का संबंध चुनाव से जुड़ी जानकारी के खुलासे की जांच से है. सवाल उठाए गए हैं कि क्या लंबित कानूनी कार्यवाही का जिक्र नामांकन दस्तावेजों में किया जाना चाहिए था और चुनाव के कागजात दाखिल करते समय उम्मीदवारों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं. नामांकन पत्रों की जांच के दौरान अक्सर ऐसे प्रक्रियात्मक मुद्दे अहम हो जाते हैं. 

यह भी पढे़ंः Meenakshi Natarajan Nomination Rejected: राज्यसभा चुनाव में बड़ा बवाल! कांग्रेस बोली- 'मीनाक्षी का नामांकन रद्द कर BJP ने चुरा ली सीट'

Published at : 13 Jun 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Hyderabad CONGRESS Meenakshi Natarajan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
न सुनवाई, न याचिका खारिज... अदालत ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ शिकायत पर कहा- ‘गलत कोर्ट में आया मामला’
न सुनवाई, न याचिका खारिज... अदालत ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ शिकायत पर कहा- ‘गलत कोर्ट में आया मामला’
इंडिया
अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में खाई में गिरी गाड़ी, असम के पांच युवकों की दर्दनाक मौत
अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में खाई में गिरी गाड़ी, असम के पांच युवकों की दर्दनाक मौत
इंडिया
हैदराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, सात बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू
हैदराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, सात बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू
इंडिया
3 दशक बाद 'टैंक अधिकारी' के हाथों में भारतीय सेना की बागडोर, जानिए कौन हैं पेरिस से पढ़े नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
3 दशक बाद 'टैंक अधिकारी' के हाथों में भारतीय सेना की बागडोर, जानें कौन हैं नए आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Avantika के उड़े होश! Aarambhi ने खुद को कहा घर की बहू, Vishwas की बोलती बंद
Bollywood News: धमाल 4, 10 करोड़ के खजाने की दौड़ में लौटी Ajay Devgn की धमाकेदार गैंग (13.06.26)
New Mahindra Thar 3 door ownership review | #mahindra #mahindrathar #autolive
Iran US War | Ceasefire Deal: ईरान के सामने ट्रंप ने टेकें घुटने! क्या जिनेवा में होगी महा-डील?
IAF Plane Crash : लैंडिंग के वक्त सेना का विमान क्रैश! | AN 32 | Jorhat | Breaking News| Air Force
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चार महीने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक की तारीख तय, जानें पूरा शेड्यूल
चार महीने के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सुपुर्द-ए-खाक की तारीख तय, जानें पूरा शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर दान चोरी का मामला, ट्रस्ट की मांग पर योगी सरकार का बड़ा कदम, SIT का गठन
राम मंदिर दान चोरी का मामला, ट्रस्ट की मांग पर योगी सरकार का बड़ा कदम, SIT का गठन
क्रिकेट
सबसे लंबा भारतीय गेंदबाज... 6 फीट 5 इंच लंबे गुरनूर बरार और हर्ष दुबे का डेब्यू, जानें दोनों के बारे में सबकुछ
सबसे लंबा भारतीय गेंदबाज... 6 फीट 5 इंच लंबे गुरनूर बरार और हर्ष दुबे का डेब्यू, जानें दोनों के बारे में सबकुछ
साउथ सिनेमा
अंगूठी और गले में पेंडेंट..., Trisha Krishnan ने की सीक्रेट सगाई? वायरल तस्वीर के बाद उठे सवाल
अंगूठी और गले में पेंडेंट..., Trisha Krishnan ने की सीक्रेट सगाई? वायरल तस्वीर के बाद उठे सवाल
इंडिया
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने बनाया आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सरकार ने बनाया आर्मी चीफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह
इंडिया
TMC के बागी सांसदों की लिस्ट में जुड़ा नया नाम, सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा साथ? ममता बनर्जी को लग सकता है झटका
TMC के बागी सांसदों की लिस्ट में जुड़ा नया नाम, सुदीप बंदोपाध्याय ने भी छोड़ा ममता का साथ?
एग्रीकल्चर
तोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न
तोरई की खेती का नया और हिट फॉर्मूला, अपनाएं यह तकनीक और एक बीघे में पाएं लाख रुपये का रिटर्न
ट्रेंडिंग
Video: मासूमों को दिखाई क्रूरता! क्लास में बच्चों को थप्पड़ मारता टीचर कैमरे में कैद- वीडियो वायरल
मासूमों को दिखाई क्रूरता! क्लास में बच्चों को थप्पड़ मारता टीचर कैमरे में कैद- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget