ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. ओवैसी ने बंगाल चुनाव लड़ने पर कहा कि चुनाव लड़ने में हमें जितना मजा आता है, उतना किसी को नहीं आता होगा.

उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सभी पत्ते सही समय पर खोलेंगे. ओवैसी का यह बयान पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा सकती है.

BJP को समर्थन करने पर बोले ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद में जब पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी (AIMIM) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करेगी, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी असहमति जताई. उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. समंदर के दो सिरे कभी नहीं मिल सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और AIMIM समंदर के दो सिरे ही हैं, जिनका मिलना कभी भी मुमकिन नहीं है.

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में AIMIM के प्रदर्शन पर ओवैसी ने क्या कहा?

ओवैसी ने इस दौरान महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने नगर निगम चुनावों में कुल 25 सीटों पर जीत काबिज की है. एक महीने पहले हमने करीब 75 सीटें जीती थीं. उन्होंने कहा कि जब आप जनता का दिल जीतते हैं, तभी आपकी जीत होती है. अगर आप जीत नहीं पाते हैं, तो यह साफ है कि संबंधित पार्टी की तरफ से कुछ कमियां हो सकती हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम सालों से जमीन पर काम कर रहे हैं. हमारी टीम पूरी मेहनत करती रही है, तो जाहिर है कि इसका असर लोगों के दिल पर होता है. मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं, न ही बनना चाहता हूं, हमारी पार्टी नेता बनाना जानती है.’ उन्होंने आगे कहा कि देश में हालात बदल ही नहीं रहें है. जनता हमें वोट दे रही है.

