हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM? असदुद्दीन ओवैसी ने दिया ऐसा जवाब, TMC-कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें!

बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ेगी AIMIM? असदुद्दीन ओवैसी ने दिया ऐसा जवाब, TMC-कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें!

Asaduddin Owaisi: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और AIMIM समंदर के दो सिरे ही हैं, जिनका मिलना कभी भी मुमकिन नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. ओवैसी ने बंगाल चुनाव लड़ने पर कहा कि चुनाव लड़ने में हमें जितना मजा आता है, उतना किसी को नहीं आता होगा.

उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सभी पत्ते सही समय पर खोलेंगे. ओवैसी का यह बयान पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा सकती है.   

BJP को समर्थन करने पर बोले ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद में जब पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी (AIMIM) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करेगी, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में उन्होंने अपनी असहमति जताई. उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है. समंदर के दो सिरे कभी नहीं मिल सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) और AIMIM समंदर के दो सिरे ही हैं, जिनका मिलना कभी भी मुमकिन नहीं है.

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में AIMIM के प्रदर्शन पर ओवैसी ने क्या कहा?

ओवैसी ने इस दौरान महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर भी बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमने नगर निगम चुनावों में कुल 25 सीटों पर जीत काबिज की है. एक महीने पहले हमने करीब 75 सीटें जीती थीं. उन्होंने कहा कि जब आप जनता का दिल जीतते हैं, तभी आपकी जीत होती है. अगर आप जीत नहीं पाते हैं, तो यह साफ है कि संबंधित पार्टी की तरफ से कुछ कमियां हो सकती हैं.

उन्होंने कहा, ‘हम सालों से जमीन पर काम कर रहे हैं. हमारी टीम पूरी मेहनत करती रही है, तो जाहिर है कि इसका असर लोगों के दिल पर होता है. मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं, न ही बनना चाहता हूं, हमारी पार्टी नेता बनाना जानती है.’ उन्होंने आगे कहा कि देश में हालात बदल ही नहीं रहें है. जनता हमें वोट दे रही है.

यह भी पढ़ेंः कर्नाटक में सत्ता से सिस्टम तक हिला देने वाला वीडियो कांड, जानें क्या है पूरा मामला

Published at : 20 Jan 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Hyderabad AIMIM WEST BENGAL TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
महाराष्ट्र
सत्ता का खेल, उद्धव ठाकरे को झटका! पार्षद हुए 'नॉट रिचेबल', अब शिंदे गुट ने किया बड़ा दावा
सत्ता का खेल, उद्धव ठाकरे को झटका! पार्षद हुए 'नॉट रिचेबल', अब शिंदे गुट ने किया बड़ा दावा
इंडिया
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BJP New President: BJP मुख्यालय में ताजपोशी समारोह को संबोधित करते हुए PM Modi ने बोला कुछ ऐसा...
Stand Up Comedian Appurv Gupta ने बताया की कैसे खुद दुखी होकर भी वो लोगों को हंसा देते है!
BJP New President: हाथों में बाबा बैद्यनाथ धाम और Nitin Nabin का पोस्टर लिए समारोह में पहुंचे नेता |
BJP New President:Nitin Nabin के ताजपोशी के अवसर पर मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपने भाव किए साझा
Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
महाराष्ट्र
सत्ता का खेल, उद्धव ठाकरे को झटका! पार्षद हुए 'नॉट रिचेबल', अब शिंदे गुट ने किया बड़ा दावा
सत्ता का खेल, उद्धव ठाकरे को झटका! पार्षद हुए 'नॉट रिचेबल', अब शिंदे गुट ने किया बड़ा दावा
इंडिया
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का पहला भाषण, बोले- 'जनसंघ के दौर से ही...'
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
ABP Youth Conclave 2047: दीपिका पादुकोण के फैन हैं अभय वर्मा, करना चाहते हैं उनके साथ एक फिल्म
दीपिका पादुकोण के फैन हैं अभय वर्मा, करना चाहते हैं उनके साथ एक फिल्म
जनरल नॉलेज
India Pakistan Height: हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
ट्रेंडिंग
"रियल लाइफ टपू सेना" कैंसर पीड़ित स्कूल फ्रेंड के लिए बच्चों की इस सेना मुंडवा लिया अपना सिर, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
चांदी हुई 3 लाख पार, क्या अब भी कर सकते हैं इसमें निवेश; क्या है इन्वेटर्स की राय?
चांदी हुई 3 लाख पार, क्या अब भी कर सकते हैं इसमें निवेश; क्या है इन्वेटर्स की राय?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget