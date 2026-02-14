हैदराबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, दिनदहाड़े वकील के ऑफिस में घुसकर की हत्या

हैदराबाद के अत्तापुर इलाके में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वकील की उनके ही ऑफिस में दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सुलेमान नगर स्थित उनके कार्यालय में घटी, जहां हमलावरों ने न सिर्फ ताबड़तोड़ वार किए, बल्कि मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया. मृतक की पहचान मोहम्मद खदीर के रूप में हुई है. यह मामला राजेंद्र नगर नियोजकवर्ग के अंतर्गत आता है और इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैला दिया है.

ऑफिस में बैठकर कर रहे थे काम, तभी वकील पर हुआ हमला

जानकारी के मुताबिक, खदीर उस समय अपने ऑफिस में अकेले काम कर रहे थे. अचानक कुछ अज्ञात लोग अंदर घुसे और उन्होंने बिना देर किए हमला शुरू कर दिया. हमलावरों ने चाकू और धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हुए खदीर पर करीब दर्जन भर वार किए. हमला इतना जानलेवा था कि खदीर बचाव करने का मौका ही नहीं पाए और रक्त से तर-बतर होकर वहीं जमीन पर ढेर हो गए. खून की धारा देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और हमलावर मौका देखकर फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही अत्तापुर पुलिस और क्लूज टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी करते हुए फोरेंसिक सबूत जुटाए. मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ओस्मानिया अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही है ताकि हमलावरों की पहचान और उनके भागने का रास्ता पता चल सके. आरोपियों को पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न इशारों पर छापेमारी कर रही हैं.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में क्या आया सामने?

पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस हत्या के पीछे 'पारिवारिक विवाद' का एंगल सामने आ रहा है. सूत्रों का कहना है कि मृतक के बहनोई (साले) पर शक जताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार कर दिया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वे सभी संभावित कोणों पर गहराई से जांच कर रहे हैं. वकील समुदाय और स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर परिवार के लोग ही इस क्रूर हत्या के पीछे क्यों हो सकते हैं, लेकिन जांच तेज़ गति से जारी है.