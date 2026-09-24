हैदराबाद में गुरुवार तड़के करमनघाट हनुमान मंदिर के पास श्रीशैलम जा रही एक निजी ट्रैवल बस में अचानक आग लग गई. हादसे के समय बस में 38 यात्री सवार थे. आग तेजी से फैलने के बावजूद सभी यात्री समय रहते बस से बाहर निकल गए. इस वजह से बड़ा हादसा टल गया और किसी को गंभीर चोट नहीं आई. फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही यात्रियों ने जलती बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली थी.

अचानक बस में लगी आग

फायर अधिकारियों के मुताबिक, बस रास्ते में अचानक आग की चपेट में आ गई. आग लगने की सूचना रात करीब 2:15 बजे फायर डिपार्टमेंट को मिली. इसके बाद तुरंत दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. जब तक फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं, तब तक आग बस के ज्यादातर हिस्से में फैल चुकी थी.

#WATCH | Hyderabad, Telangana | A private travel bus heading to Srisailam caught fire near the Karmanghat Hanuman Temple in the early hours today.



A fire official says, "A moving private travel bus caught fire near the Karmanghat Hanuman Temple. There were 38 passengers on… pic.twitter.com/BWhHPQCYEG — ANI (@ANI) September 24, 2026

फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. उन्होंने आग को आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों और नजदीकी इमारतों तक फैलने से भी रोक दिया. आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह जल गई.

समय रहते बस से बाहर निकले यात्री

हादसे के दौरान बस में मौजूद सभी 38 यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए. यात्रियों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बस खाली करवा दी थी. यही वजह रही कि आग की चपेट में आने से कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाते हुए देखा. आग बुझाने के बाद इलाके में स्थिति को नियंत्रित किया गया.

शॉर्ट सर्किट की आशंका, जांच शुरू

पुलिस ने बस मालिक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. अभी तक आग लगने का सटीक कारण सामने नहीं आया है. शुरुआती तौर पर पुलिस को आशंका है कि बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी.

आगे की जांच के लिए पुलिस ने जली हुई बस को जब्त कर लिया है. अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी से बस के मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी मांगे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बस की नियमित जांच और रखरखाव ठीक तरीके से किया जा रहा था या नहीं. आग की घटना में फंसे यात्रियों को स्थानीय लोगों ने श्रीशैलम मंदिर पहुंचाया.

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