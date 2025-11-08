हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जुबली हिल्स में सियासी हड़कंप, कांग्रेस नेता के घर छापेमारी, मीडिया को दूर रखने पर उठे सवाल!

जुबली हिल्स में सियासी हड़कंप, कांग्रेस नेता के घर छापेमारी, मीडिया को दूर रखने पर उठे सवाल!

यह छापेमारी और इसके बाद मीडिया को रोके जाने का घटनाक्रम चुनाव या अन्य राजनीतिक गतिविधियों के दौरान अवैध धन के उपयोग की आशंकाओं को बल देता है, जिसकी गहन जांच आवश्यक है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 11:23 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एर्रागड्डा डिवीजन की प्रेम नगर कॉलोनी में उस वक्त अचानक माहौल गरमा गया. जब सूचना के आधार पर पहुंची अधिकारियों की टीम ने कांग्रेस नेता के आवास पर छापेमारी शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर नकदी मौजूद होने की आशंका में अधिकारियों ने ये छापेमारी की है. 

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब इलाके में राजनीतिक गहमागहमी पहले से ही चरम पर है, जिससे घटना को एक नया सियासी आयाम मिल गया है. छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और यह कार्रवाई एक मजिस्ट्रेट-स्तरीय अधिकारी की देखरेख में जारी है. इस हाई-प्रोफाइल मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग बड़ी उत्सुकता से घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.

मीडिया प्रतिनिधियों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप 
बता दें कि इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. मौके पर मौजूद मीडिया प्रतिनिधियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि पुलिस उन्हें छापेमारी स्थल से दूर रखकर कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग कर रही है, ताकि अंदर चल रही कार्रवाई की जानकारी बाहर न आ सके. यह आरोप न केवल पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना देता है.

अधिकारी क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं?
मीडिया को रोकना लोकतंत्र में पारदर्शिता के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन माना जाता है, खासकर जब मामला एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता से जुड़ा हो. यह स्थिति सवाल खड़े करती है कि अधिकारी क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? यह पूरी घटना दिखाती है कि कैसे सत्ता और विपक्ष के बीच की खींचतान में संवैधानिक संस्थाएं भी अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती हैं.

यह छापेमारी और इसके बाद मीडिया को रोके जाने का घटनाक्रम चुनाव या अन्य राजनीतिक गतिविधियों के दौरान अवैध धन के उपयोग की आशंकाओं को बल देता है, जिसकी गहन जांच आवश्यक है.

Published at : 08 Nov 2025 11:23 AM (IST)
Hyderabad CONGRESS Jubilee Hills Assembly
