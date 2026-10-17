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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में सेना के रिटायर्ड अधिकारी की गोली लगने से मौत, आत्महत्या का शक

हैदराबाद में सेना के रिटायर्ड अधिकारी की गोली लगने से मौत, आत्महत्या का शक

हैदराबाद के हुसैनियालम थाना क्षेत्र में सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी अलीमुद्दीन की गोली लगने से मौत हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनकी वजह से घटना हुई.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 17 Oct 2026 03:05 PM (IST)
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हैदराबाद के हुसैनियालम थाना क्षेत्र में सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी की गोली लगने से मौत हो गई. मृतक की पहचान अलीमुद्दीन के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, उन्हें घटना की सूचना मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंच गए. शव पर गोली लगने का निशान था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जानकारी का इंतजार है.

चारमीनार के एसीपी पी. चंद्रशेखर के अनुसार पुलिस को शक है कि रिटायर्ड अधिकारी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की होगी. एसीपी ने कहा, "हमें शक है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है. हम अभी मामले की जांच कर रहे हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हम बाद में और जानकारी देंगे." 

मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका
हुसैनियालम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनकी वजह से यह घटना हुई. अधिकारी मृतक और उनकी पृष्ठभूमि के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रहे हैं. पुलिस ने अभी तक घटना के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि मामले की गहन जांच की जाएगी. 

मामले में जांच जारी
घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर लिया गया है और फोरेंसिक टीमें मौके से और सबूत जुटाने के लिए जांच कर रही हैं. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या रिटायर्ड अधिकारी को पहले से कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या या निजी परेशानी थी. जांच चल रही है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और जानकारी सामने आएगी. 

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस घटना के बारे में बिना पुष्टि के जानकारी न फैलाएं. मृतक के परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है और पुलिस उन्हें हर संभव मदद दे रही है. इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों ने गहरा दुख और हैरानी जताई है.

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Published at : 17 Oct 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Death POLICE
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