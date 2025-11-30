हैदराबाद से गोरखपुर जा रही बस लॉरी से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर घायल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना के नेरिडिगोंडा मंडल के बूथ क्रॉस रोड के पास नेशनल हाईवे पर बुधवार को एक भयानक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं. एक प्राइवेट यात्री बस के लॉरी को पीछे से टक्कर मारने के बाद ये हादसा हुआ है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जा रही प्राइवेट ट्रैवल्स की बस तड़के करीब 3 बजे जब बस नेरिडिगोंडा के समीप पहुंची तो अचानक आगे जा रही एक लॉरी में उसने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के तुरंत बाद ही बस में सवार दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है.

3 गंभीर घायल, बस में थे कुल 60 यात्री

हादसे में 3 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए नजदीकी राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया और घायलों को बस के मलबे से बाहर निकाला.

बस में कुल 60 यात्री सवार थे. घायलों और मृतकों को छोड़कर अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं या वे सुरक्षित हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ होगा. पुलिस लॉरी चालक और बस चालक दोनों से पूछताछ कर रही है.

प्रत्यक्षदर्शी ने क्या बताया

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, "अचानक एक भयानक आवाज हुई और फिर चीख-पुकार मच गई. जब हम मौके पर पहुंचे तो दृश्य दिल दहलाने वाला था. लोग खून से लथपथ थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे."

यह हादसा एक बार फिर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा उपायों की कमी और लंबी दूरी की बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है. जिम्मेदारों को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि और जानें बचाई जा सकें.

