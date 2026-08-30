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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ओवैसी नहीं, AI का खेल', AIMIM से निकाले जाने के बाद पूर्व MLC का बयान

'ओवैसी नहीं, AI का खेल', AIMIM से निकाले जाने के बाद पूर्व MLC का बयान

हैदराबाद में AIMIM से निकाले जाने के कुछ घंटों बाद पूर्व MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा कि इस मामले से असदुद्दीन ओवैसी का कोई लेना देना नहीं है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 30 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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हैदराबाद में AIMIM से निकाले जाने के कुछ घंटों बाद पूर्व MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे आरोपों और वीडियो को साफ तौर पर नकारते हुए कहा कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके उनकी इमेज खराब करने की एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश के तहत बनाए गए हैं. 

शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बेग ने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. साथ ही, उन्होंने पुष्टि की कि इन छेड़छाड़ किए गए वीडियो को बनाने और फैलाने के बारे में उन्होंने पहले ही औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. बेग ने जोर देकर कहा कि जो अश्लील वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, वे AI टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे और उन्हें बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा थे.

ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले बेग
उन्होंने साफ किया कि इस मामले से न तो उनकी पार्टी AIMIM का और न ही पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई लेना-देना है. उन्होंने कहा कि साजिश रचने वाले एक बड़ी योजना के तहत पार्टी नेतृत्व का नाम इस मामले में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं. उनका यह बयान तब आया है जब वे पार्टी से निकाले जाने से पहले ही डीपफेक वीडियो के जरिए रंगदारी और धमकियों की शिकायत लेकर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के पास जा चुके थे.

इस विवाद में AIMIM नेतृत्व ने बिना कोई खास वजह बताई उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. वीडियो के पीछे राजनीतिक साजिश होने की बेग की बात आरोपों के समय और प्रकृति पर सवाल खड़ी करती है, खासकर इसलिए क्योंकि वे पार्टी से निकाले जाने से पहले ही पुलिस के सामने डीपफेक धमकियों को लेकर चिंता पहुंचाई थी. साइबर क्राइम पुलिस अभी उनकी मूल शिकायत की जांच कर रही है.

बढ़ा सियासी विवाद
बेग के खुद को बेगुनाह बताने और साजिश का आरोप लगाने और AIMIM नेतृत्व द्वारा निकाले जाने के बारे में अभी तक कोई विस्तृत स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण, यह विवाद और बढ़ने की संभावना है. यह मामला राजनीतिक तोड़-फोड़ में एआई से बने सामग्री के इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंता को भी उजागर करता है और बेग की शिकायत अब चल रही जांच का एक अहम हिस्सा बन गई है. 

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Published at : 30 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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