हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शुक्रवार (2 जनवरी 2026) की सुबह घना कोहरा छाने से राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA), शमशाबाद में विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे फ्लाइट्स सर्विस बुरी तरह प्रभावित हुई. एयर इंडिया की दिल्ली–हैदराबाद फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, जबकि इंडिगो की हैदराबाद–तिरुपति उड़ान में काफी देर हुई. विजिबिलिटी कम होने के कारण पायलट और हवाई अड्डा प्रबंधन को सुरक्षा के लिहाज से कई उड़ानों को समय के हिसाब से ऑपरेट करना मुश्किल हो गया.

शहर के आसपास के इलाकों में भी स्थिति असहज रही. राजेंद्र नगर, किस्मतपुर और शमशाबाद के साथ-साथ आउटर रिंग रोड (ORR) के कई हिस्सों पर कोहरे की चादर इतनी मोटी थी कि सड़क पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई. कम दिखाई देने की वजह से ड्राइवर को सावधानी बरतने को मजबूर होना पड़ा, जिससे मॉर्निंग आवर्स में ट्रैफिक में लंबा जाम देखा गया.

एयरपोर्ट प्रबंधन ने जारी की एडवाइजरी

एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से उड़ान से पहले एयरलाइंस से अपडेट जांचने और घर से निकलने से पहले एडवाइजरी पर नजर रखने की अपील की है, ताकि सुविधाजनक यात्रा हो सके. मौसम विभाग ने पहले ही सर्दी और कोहरे को लेकर चेतावनी दी हुई है और अगले कुछ दिनों तक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं होने का संकेत दिया है.

सुबह के समय निकलना मुश्किल

शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुबह के समय निकलना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर ऑफिस और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग और आवश्यक यात्राओं को ही आज के लिए सीमित रखने की सलाह दी है. देश की राजधानी दिल्ली में भी खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट पहले ही रद्द की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

