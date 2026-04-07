तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक ऐसे दरिंदे को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसने एक मासूम नाबालिग लड़की की जिंदगी तबाह कर दी थी. कुशाईगुड़ा के साईनगर इलाके में हुए इस दिल दहला देने वाले रेप और मर्डर केस में आरोपी काकरला अनिल कुमार को नेरेडमेट फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने एक हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

2010 के मामले में अब मिला इंसाफ

बता दें कि ये दिल दहला देने वाला मामला साल 2010 का है, जब साईनगर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसके बाद मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी की पहचान भी कर ली गई, लेकिन आरोपी अनिल कुमार मौके से फरार हो गया था.

नॉन-बेलेबल वारंट जारी होने के बाद भी सालों फरार रहा आरोपी

साल 2012 में आरोपी के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (गैर-जमानती वारंट) जारी हुआ, लेकिन वो वर्षों तक कानून की पकड़ से बाहर रहा. एक मासूम की चीख अदालत के दरवाज़े पर 13 साल तक गूंजती रही. आखिरकार नवंबर 2025 में कुशाईगुड़ा थाने के इंस्पेक्टर भास्कर रेड्डी की टीम ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से अनिल कुमार को धर दबोचा.

जुर्म के 15 साल बाद आरोपी को मिली सजा

2012 से पेंडिंग नॉन-बेलेबल वारंट के आधार पर पुलिस ने अनिल कुमार को गिरफ्तार किया और उसे हैदराबाद लाया गया. इसके बाद नेरेडमेट फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और अदालत ने सभी सबूतों और गवाहियों की जांच के बाद अनिल कुमार को दोषी पाया. पीड़ित परिवार को 15 साल बाद भले ही इंसाफ मिला हो, लेकिन यह देर से मिला इंसाफ उस दर्द को पूरी तरह नहीं मिटा सकता जो उन्होंने इन वर्षों में झेला.

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