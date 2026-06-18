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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHyderabad Fake Paneer: हैदराबाद में नकली पनीर रैकेट का भंडाफोड़, 825 किलो संदिग्ध पनीर जब्त

Hyderabad Fake Paneer: हैदराबाद में नकली पनीर रैकेट का भंडाफोड़, 825 किलो संदिग्ध पनीर जब्त

Hyderabad Fake Paneer: हैदराबाद में फूड सेफ्टी अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 825 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया.जांच में नकली पनीर और मिलावट के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: सौरभ कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 08:46 PM (IST)
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हैदराबाद में खाने-पीने की चीज़ों की सुरक्षा को लेकर की गई एक बड़ी कार्रवाई में अधिकारियों ने एक चिंताजनक मिलावट रैकेट का पर्दाफाश किया है. इसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिन्हें पनीर बताकर बेचा जा रहा था, जबकि उनकी बनावट और गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं थीं. अधिकारियों ने सैकड़ों किलोग्राम संदिग्ध पनीर ज़ब्त किया और ऐसी गतिविधियों का पता लगाया, जिन्हें जांचकर्ता कई आउटलेट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बड़े पैमाने पर खाने-पीने की चीज़ों के बारे में गलत जानकारी देने या मिलावट का मामला मान रहे हैं.

इस ऑपरेशन की जानकारी एक मीडिया ब्रीफिंग में दी गई, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि दर्जनों फूड आउटलेट्स और प्रोडक्शन यूनिट्स में जांच की गई. तलाशी के दौरान, आगे की जांच के लिए लगभग 825 किलोग्राम संदिग्ध पनीर ज़ब्त किया गया. जांचकर्ताओं ने बताया कि कई प्रतिष्ठान कथित तौर पर ऐसे उत्पाद बेच रहे थे, जिनके असली कंटेंट और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में स्पष्ट और सही जानकारी नहीं दी गई थी.

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चीज़ एनालॉग को बताया जा रहा है पनीर

सबसे अहम खुलासों में से एक यह था कि 'चीज़ एनालॉग' उत्पादों को पनीर बताकर बेचा जा रहा था. फूड एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 'चीज़ एनालॉग' उत्पाद अक्सर पारंपरिक दूध-आधारित सामग्री के बजाय वेजिटेबल फैट और अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं. हालांकि सही लेबलिंग के साथ ऐसे उत्पाद बेचना गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन अधिकारियों का आरोप है कि उपभोक्ताओं को हमेशा यह सही जानकारी नहीं दी जाती थी कि वे क्या खरीद रहे हैं.

बिना ज़रूरी रेगुलेटरी मंज़ूरी के डॉक्यूमेंटेशन

पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ उत्पादों को फ्रेश पनीर और लो-फैट पनीर जैसे नामों से बेचा जा रहा था, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या ये दावे उत्पादों की असल बनावट से मेल खाते थे. कई यूनिट्स बिना ज़रूरी रेगुलेटरी मंज़ूरी और फूड सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन के चल रही थीं. अधिकारियों ने संकेत दिया कि नियमों का पालन न करना चल रही जांच का एक बड़ा हिस्सा है. शुरुआती जांच से पता चला कि पनीर बताकर बेचे जा रहे उत्पादों में स्टार्च, ज़रूरत से ज़्यादा पानी और नॉन-मिल्क फैट जैसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था. अधिकारियों ने कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में सिंथेटिक दूध और अन्य घटिया सामग्री के इस्तेमाल की संभावना पर भी चिंता जताई. छापेमारी के दौरान लिए गए सैंपल की लैब में जांच की जाएगी ताकि उनकी असल बनावट का पता चल सके और यह तय किया जा सके कि फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं.

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Published at : 18 Jun 2026 08:46 PM (IST)
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Hyderabad Food Safety Paneer
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