हैदराबाद के फिल्म नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विनायक नगर बस्ती में स्कूली बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक दो गुटों की हिंसक झड़प में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले आपसी कहासुनी हुई, फिर कुछ ही देर में बच्चे दो समूहों में बंट गए और पत्थरबाजी व हाथापाई शुरू हो गई.

छात्रों के बीच पुरानी रंजिश

बताया जा रहा है कि 2 अलग-अलग स्कूलों के 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर बहस हुई थी. शाम को ट्यूशन और स्कूल से लौटते समय यह बहस तेज हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के 15-20 युवक इकट्ठा हो गए. सड़क पर धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और पत्थर फेंके जाने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा. आसपास की दुकानों ने एहतियातन शटर गिरा दिए. कुछ राहगीरों को हल्की चोटें आने की भी सूचना है, हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही फिल्म नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और अभिभावकों को भी थाने बुलाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से किशोरों के छोटे-मोटे झगड़े बढ़े हैं. पहले भी दो बार आपसी मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन वे सीमित दायरे में सुलझ गईं. इस बार मामला सड़क तक पहुंच गया, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है. लोगों ने मांग की है कि स्कूलों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और किशोरों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए.

पुलिस ने अपील की है कि अभिभावक बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. पुलिस ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है.

ये भी पढ़ें

ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट