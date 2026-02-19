हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में मामूली विवाद बना हिंसा की वजह, सड़क पर स्कूली बच्चों के गुटों में हिंसक झड़प से हड़कंप

हैदराबाद में मामूली विवाद बना हिंसा की वजह, सड़क पर स्कूली बच्चों के गुटों में हिंसक झड़प से हड़कंप

हैदराबाद के फिल्म नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विनायक नगर बस्ती में स्कूली बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक दो गुटों की हिंसक झड़प में बदल गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 19 Feb 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के फिल्म नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विनायक नगर बस्ती में स्कूली बच्चों के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक दो गुटों की हिंसक झड़प में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले आपसी कहासुनी हुई, फिर कुछ ही देर में बच्चे दो समूहों में बंट गए और पत्थरबाजी व हाथापाई शुरू हो गई. 

छात्रों के बीच पुरानी रंजिश 
बताया जा रहा है कि 2 अलग-अलग स्कूलों के 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर बहस हुई थी. शाम को ट्यूशन और स्कूल से लौटते समय यह बहस तेज हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के 15-20 युवक इकट्ठा हो गए. सड़क पर धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और पत्थर फेंके जाने से यातायात कुछ समय के लिए बाधित रहा. आसपास की दुकानों ने एहतियातन शटर गिरा दिए. कुछ राहगीरों को हल्की चोटें आने की भी सूचना है, हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही फिल्म नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है. अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और अभिभावकों को भी थाने बुलाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो. फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से किशोरों के छोटे-मोटे झगड़े बढ़े हैं. पहले भी दो बार आपसी मारपीट की घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन वे सीमित दायरे में सुलझ गईं. इस बार मामला सड़क तक पहुंच गया, जिससे कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ी है. लोगों ने मांग की है कि स्कूलों के आसपास नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और किशोरों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए.

पुलिस ने अपील की है कि अभिभावक बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें. पुलिस ने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम और संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है.

ये भी पढ़ें

ट्रंप के तेल वाले खेल में उलझा भारत? अमेरिका से खरीदना पड़ रहा महंगा, चीन को इन देशों से बंपर डिस्काउंट

Published at : 19 Feb 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
Students Hyderabad POLICE VIOLENCE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
AI Summit 2026: AI समिट में पीछे हटे बिल गेट्स, नहीं देंगे भाषण, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
AI समिट में पीछे हटे बिल गेट्स, नहीं देंगे भाषण, जानें क्यों लिया बड़ा फैसला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच बिछाई जाएगी समुद्री केबल, गूगल AI Hub के लिए निवेश करेगा करोड़ों डॉलर, सुंदर पिचाई का ऐलान
भारत-अमेरिका के बीच बिछाई जाएगी समुद्री केबल, गूगल AI Hub के लिए निवेश करेगा करोड़ों डॉलर
इंडिया
India AI Impact Summit का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, 20 से ज्यादा देशों के नेता करेंगे शिरकत, जानें क्या-क्या होगा खास?
इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, 20 से ज्यादा देशों के नेता करेंगे शिरकत
इंडिया
गलगोटिया को महंगा पड़ा चीनी रोबोट! बिजली काटकर AI समिट से निकाला, सरकार ने क्यों कहा- 'नेशनल एम्बैरसमेंट'
गलगोटिया को महंगा पड़ा चीनी रोबोट! AI समिट से बेदखल करके सरकार ने क्यों कहा- 'नेशनल एम्बैरसमेंट'
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
बलिया में नाबालिग से 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, शौच के लिए निकली थी बच्ची, खींचकर ले गए आरोपी
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
विश्व
Shahbaz Sharif US Visit: ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अमेरिका क्यों बुलाया? भारत संग डील के बीच पाकिस्तान-US में आखिर क्या पक रहा?
ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अमेरिका क्यों बुलाया? भारत संग डील के बीच पाकिस्तान-US में आखिर क्या पक रहा?
हेल्थ
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget