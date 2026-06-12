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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHyderabad Actress Death: 'मांग पूरी नहीं की तो पब्लिक कर देंगे मटीरियल...', एक्ट्रेस की मौत से सनसनी! परिवार बोला- धमकियों से थी परेशान

Hyderabad Actress Death: 'मांग पूरी नहीं की तो पब्लिक कर देंगे मटीरियल...', एक्ट्रेस की मौत से सनसनी! परिवार बोला- धमकियों से थी परेशान

Hyderabad Crime: हैदराबाद में एक युवा एक्ट्रेस की मौत के बाद परिवार ने महीनों तक ब्लैकमेल, धमकी और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. इस संबंध में पीड़ित के परिवार वालों ने न्याय की मांग की है.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 07:41 AM (IST)
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हैदराबाद में एक युवा एक्ट्रेस की मौत ने लोगों में चिंता पैदा कर दी है. आरोप है कि यह कदम उठाने से पहले उसे महीनों तक उत्पीड़न, धमकी और ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा था. इस मामले ने लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि आरोप है कि पीड़िता पर दबाव बनाने और उसे धमकाने के लिए उसके प्राइवेट वीडियो का इस्तेमाल किया गया, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव में थी. 

परिवार के सदस्यों के आरोपों के अनुसार, वह युवती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने के सपने के साथ शहर आई थी और शॉर्ट-फ़िल्म प्रोजेक्ट्स से जुड़ी थी. रिश्तेदारों का दावा है कि उसके सपने धीरे-धीरे एक लंबे संघर्ष में बदल गए, जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर उसके प्राइवेट फुटेज का इस्तेमाल उसे डराने-धमकाने के लिए किया. परिवार का आरोप है कि उसे बार-बार धमकियां दी गई, जिसमें यह चेतावनी भी शामिल थी कि अगर खास मांगें पूरी नहीं की गई तो उस मटेरियल को पब्लिक कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: शांति की राह पर नॉर्थ-ईस्ट, 1-2 राज्यों को छोड़कर हट जाएगा AFSPA, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एलान

मानसिक दबाव महसूस कर रही थी पीड़िता

परिवार का कहना है कि पीड़िता कई महीनों तक लगातार मानसिक दबाव में रही. उनका आरोप है कि लगातार उत्पीड़न ने उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाला और उसे अकेलापन महसूस होने लगा. इन दावों ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि ये डिजिटल शोषण और दबाव बनाने व शोषण के लिए पर्सनल कंटेंट के गलत इस्तेमाल से जुड़े बढ़ते खतरों को उजागर करते हैं. इस मामले ने मदद मांगने की कोशिशों के बाद मिले रिस्पॉन्स पर भी सवाल उठाए हैं. रिश्तेदारों का आरोप है कि इस दुखद घटना से पहले ही उत्पीड़न के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी गई थी. उनका मानना है कि अगर शुरुआती दौर में ही मजबूती से दखल दिया गया होता तो स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सकता था.

ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पीड़िता की मां अब न्याय चाहती हैं और उत्पीड़न के लिए कथित तौर पर ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं. भावनात्मक और आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा परिवार लगातार जवाबदेही और आरोपों के हर पहलू की गहन जांच की अपील कर रहा है. समुदाय के लोगों और सोशल एक्टिविस्ट्स ने भी चिंता जताई है और जल्द कार्रवाई की मांग की है.

ये भी पढ़ें: आजमगढ़ में पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 का पेपर लीक हुआ? सरकार की तरफ से आया बयान, कहा... 

Published at : 12 Jun 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
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