हैदराबाद में खूनी खेल, मामूली कहानसुनी में युवक को कुल्हाड़ी से काट डाला, इलाके में सनसनी
हैदराबाद के छत्रीनाका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक शराब की दुकान के सामने हुई कहासुनी में बदमाशों ने कुल्हाड़ी मारकर एक युवक की हत्या कर दी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
हैदराबाद के पुराने शहर इलाके में कानून व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक युवक की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी. ये घटना छत्रीनाका पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत एक शराब की दुकान के सामने हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.
मृतक की पहचान छत्रीनाका निवासी सतीश चौले के रूप में हुई है, जिस पर हमलावरों ने इतनी बेरहमी से वार किया कि उस्मानिया अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी जान चली गई. घटना के ताजा विवरण के अनुसार, सतीश चौले जब इलाके में मौजूद थे, तभी अचानक कुछ लोगों ने उन पर धावा बोल दिया. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद किसी बात को लेकर शुरू हुआ, जो जल्द ही खूनी संघर्ष में बदल गया.
वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार
हमलावरों ने बंदूक या चाकू के बजाय कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जो हत्या के इरादे को दर्शाता है. हमले में सतीश को गंभीर चोटें आईं और खून से लथपथ हालत में उन्हें तत्काल उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचाया गया. इलाके में मौजूद लोगों का कहना है कि हमलावरों में कोई डर नहीं था और वे वारदात को अंजाम देकर आराम से फरार हो गए.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं. छत्रीनाका पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है. माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश या आपसी विवाद हत्या का मुख्य कारण हो सकता है, हालांकि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है.
इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय व्यापारियों व निवासियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
