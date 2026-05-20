Hyderabad Kidnapping Case: हैदराबाद में दिनदहाड़े युवती का अपहरण? थार गाड़ी में जबरन ले जाने का मामला, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
Hyderabad Kidnapping Case: हैदराबाद के अट्टापुर इलाके में दिनदहाड़े युवती को थार गाड़ी में जबरन ले जाने का मामला सामने आया है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है.
हैदराबाद के अट्टापुर इलाके में दिनदहाड़े एक युवती को कथित तौर पर जबरन कार में बैठाकर ले जाने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद इलाके में डर और चिंता का माहौल बन गया है. बताया जा रहा है कि चार लोग सफेद रंग की थार गाड़ी में आए और युवती को जबरन अंदर खींचकर तेज रफ्तार में वहां से निकल गए. घटना के समय आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया.
यह घटना एक बिजी कमर्शियल इलाके में हुई. मामले की जानकारी मिलते ही राजेंद्रनगर जोन के डीसीपी श्रीनिवास मौके पर पहुंचे और जांच शुरू करवाई. पुलिस आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: Kiren Rijiju On Owaisi: 'ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम...'किरेन रिजिजू ने ऐसा क्या कहा, सुनकर आगबबूला हो जाएगी कांग्रेस
कई तरह के पहलुओं पर पुलिस कर रही जांच
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह वास्तव में अपहरण था या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है. पुलिस फिरौती, पुरानी दुश्मनी, पारिवारिक विवाद या फिर किसी बनावटी किडनैपिंग जैसे सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. चश्मदीदों के मुताबिक, थार गाड़ी पर या तो नंबर प्लेट नहीं थी या नकली नंबर प्लेट लगी हुई थी. यह भी बताया गया कि गाड़ी में बैठे लोगों ने चेहरे नहीं ढके थे. इसी वजह से पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं युवती उन लोगों को पहले से जानती तो नहीं थी.
युवती के परिवार से पूछताछ
घटना के बाद फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने वहां से टायर के निशान जुटाए हैं. सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम दर फ्रेम देखा जा रहा है ताकि गाड़ी और आरोपियों की पहचान की जा सके. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गाड़ी की पहचान के लिए तीन विशेष टीमें बनाई गई हैं. इस बीच, युवती के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, युवती ने पहले कभी किसी खतरे या विवाद की बात परिवार से साझा नहीं की थी. डीसीपी श्रीनिवास ने कहा है कि पुलिस जल्द ही मामले की सच्चाई सामने लाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है और अगले 48 घंटों में मामले की तस्वीर साफ हो सकती है.
ये भी पढ़ें: आखिरी सांस तक कंट्रोल पर थे कैप्टन! एआई-171 हादसे में मोर्चरी से सामने आया चौंकाने वाला दावा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL